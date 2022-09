Luis Castellano recibió al Gobernador Rotario

El intendente Luis Castellano junto a la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, recibieron al Gobernador Rotario del Distrito Binacional Argentina Uruguay 4945, Germán Castellani, quien visitó la ciudad.

El Gobernador Ratario estuvo acompañado de integrantes de los clubes: Rotary Club Rafaela y Rotary Club Rafaela Oeste.

“Nosotros empezamos el año el 1 de julio. Somos raros los rotarios. La misión de cada Gobernador es recorrer todos los distritos. Este es único a nivel nacional porque es binacional. Rotary tiene más de 500 distritos y solamente 30 son binacionales. Nosotros tenemos la suerte de tener parte de Uruguay en el distrito, toda la provincia de Santa Fe y Entre Ríos”, manifestó Castellani, luego de la reunión.

“La visita es para acompañar, motivar, conocer, ayudar, y la verdad que a cada lugar que voy, me sorprendo del trabajo de los Clubes. Y más me sorprendo cuando escucho sobre el trabajo que se hace de manera conjunta y la necesidad del trabajo entre la ONG y el Estado”.

“He visto lo que hacen los dos Clubes de la ciudad con dos proyectos emblemáticos: el Rotary Club Rafaela con su programa de becas donde hay más de 110 chicos becados, y el Rotary Club Rafaela Oeste con su centro de distribución de alimentos que colabora con muchísimos instituciones de la ciudad. Esto me pone orgulloso de ser Rotario y ver cómo personas comunes y corrientes, tratan de mejorar la vida un poquito a la gente a través de determinadas acciones”, contó Castellani.

Con respecto al vínculo público-privado, el Gobernador Ratario, dijo: “Para mí, el Rotary tiene la obligación de trabajar con el Estado, sin confundir Estado con Gobierno. Me refiero a hablar con el Estado más allá de quien lo maneja. Si como ONG no nos decidimos a trabajar con otras ONG y apoyados al Estado, se hace todo más difícil. Porque buscamos todos el bien común. Es mejorarle la vida a la gente o es tocarle el corazón a alguien que por un proyecto grande o chico, se siente un poco mejor que antes. Y el proyecto es grande o chico en base a cómo lo recibe el otro; no a cómo se gestiona”.

“Creo que ver el trabajo en conjunto que se hace acá es maravilloso, por este sistema en donde el Estado colabora con las instituciones de manera mensual. Estas son las cosas que dan ganas de seguir trabajando y apoyando a los clubes Rotarios”, cerró Castellani.

Trabajar con las instituciones

“Para nosotros es una visita muy importante. Sobre todo, resaltar este trabajo en conjunto que venimos realizando desde el Gobierno local con las distintas instituciones. En este caso con los dos Clubes del Rotary. En este último tiempo ha sido un rol fundamental que han cumplido las instituciones, y por eso les queríamos agradecer también”, resaltó Villafañe.

“Le contamos cómo trabajamos desde hace muchos años. Pero creo que la pandemia ha venido a fortalecer este trabajo de las instituciones y el Gobierno local, y nos ha dado muestra de que pudimos atravesar tiempos muy difíciles con la ayuda del trabajo de ellos. Sea con el sistema de becas o el centro de distribución de alimentos, muchas instituciones de la ciudad hoy se ven beneficiadas y pueden realizar una labor social gracias a la labor de los clubes”.

Finalmente, es importante recordar que las instituciones forman parte de la Comisión Asesora Municipal donde mensualmente reciben ayuda económica para realizar las actividades que cada entidad desempeña.