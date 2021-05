Los comercios asociados a Paseo del Centro atenderán con horario corrido, debido a las nuevas restricciones. La mayoría lo hará de 9 a 17, aunque algunos cortarán una hora, al mediodía, para regresar y completar la jornada.

Así lo indicó Florencia Muriel, presidenta de Paseo del Centro, a FM Galena. luego de una encuesta que realizara en la mañana de este jueves, entre sus asociados. “Sabemos que el horario corrido no funciona. La gente no está acostumbrada y por eso el movimiento se corta. Hay mucha gente tiene miedo, que no sale y la falta de movimiento genera miedo, por la inseguridad. Terminamos siendo carne de cañón para aquellos que salen a delinquir. La siesta es la siesta en Rafaela. La ciudad muere, queda desierta. Son medidas por pocos días y es difícil poder generar un cambio en la gente, sobre todo cuando hay miedo”.

“Nos pasó igual que a todos: nos llegaron las placas, pero no teníamos la información oficial. La manera en que fueron comunicadas no nos parecen adecuadas. No estuvo bueno. Lo único que hace es generar un clima más tenso. Hay muchos locales chicos que no saben si van a poder enfrentar una etapa como la del año pasado”, dijo Muriel.

“No estamos trabajando cómodos. Hay mucha impotencia en el sector”, indicó.