El concejal del PDP, Lisandro Mársico, le envió una nota a la ministra de Salud provincial, Dra. Sonia Martorano, para que haga pública la planificación de su cartera ante un eventual colapso sanitario del Hospital “Dr. Jaime Ferré” de nuestra ciudad. También de los recursos materiales, específicamente, las camas críticas, y de los recursos humanos.

“Según publicaciones de medios locales, que tuvieron acceso al instrumento celebrado entre el Ministerio de Salud de la Provincia y los Sanatorios privados de la Ciudad, en relación a lo estipulado para la atención de personas afectadas con Covid-19 y el resto de los pacientes; acuerdo al que nunca accedimos los Concejales, a pesar de haberlo solicitado por Resolución Nº2527; el Hospital Dr. Jaime Ferré debe atender -como efector monovalente- a pacientes Covid-19 en segundo y tercer nivel de atención, con disposición de 50 camas críticas (con respiradores de terapia intensiva). Actualmente se posee 33 de esas camas. ¿Qué posibilidades existen de acceder a un número mayor?” le manifestó el Concejal Mársico a la Ministra.

“Resulta de suma importancia recibir información más clara, así conoceremos de qué manera el Gobierno Provincial y con qué logística, hará frente a esta nueva ola que tantos problemas graves y muertes está causando” esgrimió el edil demoprogresista.

“Si bien, la responsabilidad social y los cuidados no son aplicados seriamente por muchos ciudadanos irresponsables que parecerían no tomar conciencia de lo grave de la situación, existen otros tantos más responsables en sus cuidados que viven horas de zozobra, incertidumbre, angustia y que requieren saber qué acciones tiene planificado llevar a cabo el Ministerio de Salud, ante la posibilidad que se anunció de no poder recibir más personas que padecen Covid-19 en el efector público, con el agravante de que el Nosocomio recibe personas afectadas de otras localidades” sostuvo el concejal pedepista.

“Resulta imprescindible que ambos sectores, el de la salud pública como los titulares de los sanatorios, trabajen de manera mancomunada; actualmente se debe reconocer también el intenso trabajo de las clínicas por atender el resto de las patologías que no son Covid-19. Resulta necesario disponer un sistema de salud equilibrado donde cada parte cumpla con sus cometidos en pos de enfrentar este flagelo que hoy nos pone a todos nuevamente a prueba”, finalizó Lisandro Mársico.