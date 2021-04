Este domingo se jugó una nueva fecha de la Liga Rafaelina de Fútbol, en donde hubo importantes resultados. Hubo goleadas, definiciones sobre la hora y más situaciones que la vuelven cada día más entretenida.

Los siguientes son los resultados:

Libertad 4 - Florida de Clucellas 1: Agustín Costamagna (x2) Cristian Girard (x2, 1 de penal) / Juan Montenegro

Deportivo Ramona 2 - Talleres de María Juana 2 Rolando Domingorena (x 2, 1 de penal), Federico Schmidhalter x2 penal)

Ben Hur 4 - Ferro 0: Leandro Sola, Facundo Cabral, Matías Ferreyra y Matías González (penal)

Deportivo Aldao 2 - Atlético 1 Agustín Alfano (AR) Mariano Cavallero (DA x 2)

Peñarol 0 - 9 de Julio 4 : Facundo Rodriguez, Agustín Burdesse Nicolás Guzmán Julio Gorosito

Deportivo Tacural 2 - Brown de San Vicente 3: Angelo Restelli (E/C) y Saavedra / Córdoba (BSV) Nuñez Enzo Bertero

Sportivo Norte 2 - Unión Sunchales 1: Cristian Arias, Ulman (penal) / Adrián Rodriguez

El partido que debía disputarse entre Bochófilo Bochazo y Argentino Quilmes se postergó y se jugará este lunes, a partir de las 21.30. Desde las 20, la reserva.

Suspendieron un partido por casos de COVID

Ante una nota recibida de la Comuna de Angélica, en la que solicitan que se postergue el encuentro entre San Martín de Angélica y Deportivo Josefina que debía disputarse el próximo domingo, por tener un importante número de personas aisladas en la localidad, la Mesa Directiva de la Liga Rafaelina de Fútbol resolvió hacer lugar al pedido y postergar el citado encuentro en sus categorías Primera y Reserva. El próximo martes el HCD determinará la fecha de reprogramación.

Además este fin de semana tampoco se jugaron los partidos de divisiones inferiores de Bochófilo Bochazo vs. San Martín Angélica, Deportivo Aldao vs. San Isidro de Egusquiza e Independiente de San Cristóbal vs. Sportivo Norte.