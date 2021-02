Este jueves se llevó a cabo la Asamblea de la Liga Rafaelina de Fútbol, cuyo punto principal fue la segunda elección en su historia, para determinar quien será el presidente. Fabián Zbrun fue reelecto con el voto de 27 de los 38 clubes afiliados. Es para destacar que todos estuvieron presentes. Su contendiente, Flavio Barolo, obtuvo 11 votos.

Fue un acto muy correcto, el cual se desarrolló en el salón “Lucio Casarín” de Atlético de Rafaela. Cada uno de los delegados de los clubes emitió su voto de forma secreta y el recuento se dio fácilmente.

La lista ganadora (la número 1) se quedó con todos los cargos de la Mesa Directiva, Neutral de Árbitros y Tribunal de penas.

Luego del escrutinio, Fabián Zbrun hizo uso de la palabra y agradeció la presencia de todos. “Tener 36 personas dispuestas a trabajar por la Liga (18 por lista) es muy importante. A quienes no me apoyaron, les digo que no son rencoroso y que pueden presentar sus propuestas a la Mesa Directiva”. Recordemos que Barolo había lanzado una serie de ideas que incluía la posibilidad de conseguir sponsors para profesionalizar el fútbol.

Finalmente, se anticipó que, a partir de la próxima semana, se llevarán a cabo sesiones presenciales de la HCD.