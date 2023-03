Leonardo Viotti visitó el corralón municipal y el obrador

Los concejales de Juntos por el Cambio, Leonardo Viotti y Miguel Destéfanis, visitaron el corralón municipal y el obrador. Luego de haber participado en las reuniones convocadas por el SEOM, donde los delegados de las distintas dependencias manifestaron diversas demandas de los trabajadores, el concejal de Juntos por el Cambio se comprometió a recorrer los distintos sectores y a dialogar con los empleados. Es así que estuvo presente en el Corralón y el Obrador Municipal donde se encontró con personal de Taller Mecánico, Herrería, Carpintería, Gomería, Pañol, Inspección de Higiene Urbana, Ingeniería y Geotécnica, Mantenimiento de Espacios Verdes, entre otros.

En su visita, Viotti opinó al respecto que, si bien en algunas dependencias se comienzan a ver algunas mejoras en el espacio de trabajo, todavía hay empleados que trabajan en condiciones inhumanas.

“En medio de la ola de calor que estamos viviendo, es impensado que una persona pueda trabajar en un lugar poco ventilado, sin una buena provisión de agua fresca para hidratarse y un baño en condiciones”.

“Los empleados están pidiendo, en principio, lo básico y luego también se desprenden otras cuestiones que tienen que ver con la falta de mantenimiento y seguridad de los vehículos con los que deben prestar los servicios municipales, la escases de insumos en algunos sectores y la falta de personal para completar equipos de trabajo con alta demanda de actividades”.

Además agregó que, según lo que pudieron observar con el concejal Destéfanis, pareciera ser que “para esta gestión municipal, algunos empleados están olvidados, relegados, sin condiciones dignas para prestar servicios”.

Por último, consideró que hay que estar, ver y conocer las malas condiciones en las que se trabaja en algunas dependencias municipales, lo deplorable e indigno que es para la gente que no se valore ni se reconozca el oficio o labor que realiza.

“Realmente fue triste ver el hartazgo de los trabajadores que hace años reclaman mejoras y que en estos últimos años de gestión de Castellano han visto caer en picada su calidad laboral. Yo invito al intendente a recorrer sin miedo cada sector y a tener un diálogo sincero con los empleados, para abordar a prontas soluciones. Por mi parte, desde mi lugar, estoy a disposición para hacerlo, porque así me comprometí en nuestro encuentro con el SEOM y así lo seguiré haciendo, visitando en estos días otras áreas del Estado Local. Porque si no escuchamos, analizamos juntos la situación, consensuamos con los trabajadores, no podemos aportar nada desde el desconocimiento y este tema requiere un trabajo serio para resolverlo.