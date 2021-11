El concejal y candidato a renovar su banca, Leonardo Viotti, se presentó en horas del mediodía al Centro Territorial de Denuncias primero posteriormente a Fiscalía para hacer una presentación por una noticia falsa (o “fake news”), difundida por redes sociales, en la cual se lo acusaba de violento y golpeador.

En redes sociales, el radical hizo un descargo público: “Hoy se distribuyó por whatsapp una falsa conversación donde se me acusa de ser violento, algo que es una mentira absoluta” y le atribuyó la autoría al oficialismo, tanto local como provincial.

“No fue suficiente para ellos intentar hacerle creer a la gente que era un millonario enriquecido a costa de la política sino que fueron por más, haciendo uso de un tema tan sensible como la violencia de género”, agregó.

Vía Rafaela pudo acceder al documento oficial de la presentación ante el Ministerio Público de la Acusación:

Primera parte de la denuncia presentada por Viotti ante el MPA

Segunda parte de la denuncia de Viotti

“Simularon una conversación centre una expareja mía y una persona, en al cual, supuestamente ella relatava escenas de violencia de mi parte hacia ella y su hijo. Esta misma persona, mi ex pareja, es quien se comunica con parte de mi equipo de trabajo relatando que esa conversación no es real, que era simulada, que ella nunca se había expresado esas frases y que los hechos jamás ocurrieron”, dice la denuncia, la cual es corroborada por su ex pareja, que también participó de la denuncia.