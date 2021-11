Este lunes, empleados del parador “El Turista” que se encuentra en Bv. Roca y Ruta 34, se manifestaron como consecuencia de haber sido notificados de su despido, sin causa alguna.

Darío Taverna, secretario general del SOESGPyLA (Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos) contó que “el parador tiene como dueños son dos empleados y la verdadera dueña es otra persona. Esto no es nuevo: venía de tres años antes. Los trabajadores venían cobrando el sueldo en cuotas, con cero aportes, como gremio hemos dado cobertura igual, pese a no haber aportes”.

“El servicio se ha interrumpido por la pandemia. Pero durante estos 20 meses, se la han bancado los empleados desde el primer momento”, dijo Taverna.

“Cuando se corta todo el 20 de marzo del 2020, se le deja adeudado medio sueldo de febrero y los 19 días de marzo. Ahí no estábamos en pandemia y nunca se pagó. Se la bancaron sin sueldo durante todos este tiempo. Y ahora, que reabren, toman empleados y ellos, con antigüedad, no es respetado. Acá no hubo un despido, un telegrama... cuando reabre, la dueña le da la notificación de la baja”, agregó.

