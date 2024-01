La obra de infraestructura de los 315 lotes ya está en un 98% de avance

Esta semana, el conductor Ejecutivo del Instituto Municipal de la Vivienda, Pierluiggi Chiatti y el encargado de la inspección del loteo y urbanización de las 315 generado por el Instituto Municipal de la Vivienda, Roberto Massaccesi, recorrieron el sector que ocupan los terrenos del programa “Mi suelo, 315 lotes para vivienda” para observar el avance de las obras de infraestructura que se vienen llevando adelante y la colocación del puente peatonal.

En este marco, Massaccesi, contó: “En este momento se está montando un cruce peatonal donde por debajo de él cruza la línea de corriente de alimentación al loteo y por una disposición de la gente de la EPE se debía colocar un paso peatonal sobre ese caño. Por ello, se montará sobre el caño un puente con barandas para que la gente pueda circular por él”.

“Hoy queda listo, pero no para el uso, ya que se lo va a dejar cerrado en las dos puntas para que no pueda acceder nadie porque la urbanización todavía no está aprobada. Que quede claro eso, que no es para el uso ahora en este momento del puente. Eso va a estar habilitado cuando se termine la urbanización”, sumó.

Con respecto a los avances, afirmó que “estamos en un 98.5 por ciento de avance de obra. Faltan muy pocas cosas por terminar, detalles, y lo más significativo es la parte eléctrica, que es un tendido de un cableado subterráneo que sale de unas subestaciones internas y llega a una externa que está al este de la urbanización del lado de Aconcagua”.

Continuidad de obras

Por su parte, Chiatti, resaltó la importancia de continuar las obras en la ciudad: “Estamos con el sorteo de las 10 viviendas, con la continuidad de obras y particularmente de esta que se continúa desde el Gobierno municipal con la intención de concluir cuanto antes y de buscar el avance lo más rápido posible para poder adjudicarse en un corto plazo”.

Además, se refirió a la adjudicación de los lotes: “Sabemos de la gran expectativa, lo entendemos y por eso estuvo desde el minuto cero el compromiso de continuar con la obra. Pero, somos precavidos para la fecha del sorteo por cuestiones de obra y administrativas que están involucradas a las recepciones de la obra y a la habilitación de la urbanización en sí misma para poder entregarla y adjudicarse como corresponde”, cerró.