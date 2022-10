Juan José Bahillo en la ExpoRural de Rafaela: “los productores no son especuladores”

El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, estuvo presente este sábado en el acto oficial de inauguración de la 115° edición de la ExpoRural de Rafaela. Algo que no ocurría con un funcionario del gobierno nacional desde la presencia de Felipe Solá. Aunque otros estuvieron recorriendo la muestra (Julián Domínguez o Scioli, por ejemplo), el entrerriano estuvo en el palco oficial de la entidad centenaria.

Estuvo presente en la conferencia de prensa acompañado por el ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna. En la misma, hizo un repaso por la situación del sector productivo. “Esta es una muestra que presenta el potencial de una de las regiones más ricas del país. Se caracteriza por la lechería, pero también hay metalmecánica, industria y comercio y todo lo que representa el interior del país. Para los funcionarios, es enriquecedor y es nuestra obligación estar presentes aquí. Nos sensibiliza y tomamos mejores decisiones en nuestra responsabilidad política cuando estamos cerca, atendemos los reclamos y las quejas de los sectores productivos. Eso tiene que ser un insumo para nosotros”.

“La muestra está muy linda. Y la cordialidad y la amabilidad de los directivos de la Sociedad Rural de Rafaela es muy grande”, dijo, tras una breve recorrida.

Con respecto a los resultados del programa “Incremento exportador” (más conocido como “dólar soja”) “realmente tuvo un desempeño muy bueno Superó nuestras expectativas: esperábamos entre 5.500 y 6.000 millones de dólares y terminaron siendo 8.300 millones de dólares. Esto generó un ingreso a las reservas del Banco Central para tener mejores condiciones macroeconómicas y una mejora en los ingresos de los productores. Los productores tuvieron una mejoras entre el 35 y 40 por ciento. En las evaluaciones que hicimos durante la semana, muchos pequeños y medianos exportadores ingresaron. Nosotros no sabíamos quienes tenían la soja. Entendíamos que a esta altura del año, ya no la tenían en su poder, pero afortunadamente hay un ingreso muy importante a ese sector”.

“Los productores no son especuladores”

En relación a la charla que tuvo con los productores lecheros, dijo que “merecen mi mejor consideración y la mayor de mi admiración. No solo por su calidad de empresario y su proyecto de vida. Por supuesto, tienen que ganar plata, porque ese es el negocio de los privados y está bien que así sea, sino no hay sostenibilidad económica. Ellos trasmiten es entusiasmo, motivación, ganas de superarse y de reinvertir. Si hay algo que reclaman son reglas de juego claras, previsibilidad, condiciones de financiamiento para poder crecer. Ese es el espíritu de nuestros productores. Nuestros productores no son especuladores. Son gente de trabajo: peso que ganan, peso que reinvierten, que mejoran la tecnología, la maquinaria, buscan mayor productividad. Para nosotros, eso es un reconocimiento y una responsabilidad para nosotros”.

Su frase se contrapone a la mirada que tuvo el presidente Alberto Fernández, cuando en su momento los había descripto de esa forma, en julio pasado. Consultado por VíaRafaela si le costaba hacerle entender al resto del Gobierno su mirada, dijo “no he tenido inconvenientes con esta mirada en donde yo me relaciono. Respeto a quien no puedo compartirlo. Vengo de una familia de productores. Sería desconocer lo que yo pienso del sector. Nuestros productores, cuando ganan un mango, se dan vuelta y lo invierten en un fierro”.

Sequía y la situación del trigo

La zona núcleo está atravesando una época de sequía intensa: “estamos en una tercera fase de La Niña consecutiva. Esperemos que, como la meteorología no es una ciencia exacta, se equivoque. Pero las previsiones es que vaya cambiando a partir de diciembre y de forma progresiva y se normalice en marzo o abril. Ojalá cambie antes”.

“Nada le reemplaza al productor un buen régimen de lluvia. En el medio, podemos paliar el sector cuando hay una sequía. La ley de Emergencia Agropecuaria no es eficiente y no llega en tiempo y en forma. Lo que está asignado, es insuficiente. Para el año que viene hay 3.200 millones de pesos y otro programa de emergencia tiene otros 12.400 millones de pesos aproximadamente. Eso nos va a permitir ayudar, trabajando coordinadamente con las autoridades provinciales. Ahora, el objetivo es que el productor tenga su capital de trabajo”, dijo.

Costamagna, por su parte, mencionó que se envió a la Legislatura un proyecto “para darle al productor tres herramientas clave: la inyección de capital de trabajo, la mitigación y la prevención y la estimulación del uso de seguros. Tres herramientas que entendemos que son claves. El 70% de las empresas agropecuarias de la Provincia de Santa Fe están sobre campos arrendados. Tenemos una ley vetusta, que lo único que hace es condonar impuestos inmobiliarios, que beneficia al dueño de la tierra. Queremos crear un fondo anticíclico, que proviene del inmobiliario rural: un 40% después de la coparticipación primaria. A plata de hoy, son 1.5000 millones de pesos anuales. La idea es que quede por ley”.

En relación al trigo, dijo que “seguimos la situación muy de cerca. Estimamos una cosecha de 21.4 millones de toneladas. La temporada pasada tuvo muy buenos rendimientos. Hubo zonas en donde llovió de forma puntual. En otras, no llovió y se agravó la situación. Ojalá podamos cumplir con las expectativas de exportación y del mercado interno”.

Carne: se cayó la exportación a China y buscan otros mercados

“Vamos camino a llegar a un récord, como en 2020. Ahí fueron 920.000 de res con hueso. Las proyecciones nos daban 620.000 toneladas en agosto. Hoy casi no hay restricciones para la exportaciones de carne, salvo los 7 cortes que deben quedar en el mercado interno”, dijo Bahillo.

“El mercado internacional no está pasando el mejor momento. Dependemos de China más de lo que nos gustaría. En los últimos años fue un sector muy activo y ahora se ha resentido. Todo indica que no sería más de dos o tres meses. Estamos buscando mercados alternativos para sostener el precio”, admitió. El mercado kosher es una posibilidad concreta.

“El precio del kilo vivo del ganado en pie no ha acompañado al productor en los últimos meses. En este sentido, ha tenido el productor una pérdida del poder adquisitivo. Si vemos desde 2019, están iguales. Pero desde abril a septiembre, la inflación avanzó más que el precio del kilo vivo en pie. Pero son cuestiones de mercado”, indicó.