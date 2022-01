En las últimas horas, se viralizó un audio de un jugador de Atlético de Rafaela, en donde se quejaba que en el entrenamiento, Rubén Darío Forestello, el flamante director técnico de la Crema, los había puesto a cortar el césped con la mano.

Se trata de Alex Luna, una de las joyas de la cantera rafaelina. En 2020, el diario AS de España había publicado que “los grandes de Europa” se peleaban por él. Y se mencionaba a Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City y United, PSG, Juventus y Bayern Múnich.

Atlético se enfrenta este sábado a Unión de Santa Fe. Será a puertas cerradas, desde las 8.45, en el Estadio Nuevo Monumental. Y esto estuvo lejos de formar parte de los preparativos.

El jugador se trata de Alex Luna, quein también se desempeñó en las juveniles de la Selección Nacional. En el audio, dirigido hacia su representante, Martín “El Ninja” Sendoa, cuenta que “El otro día fuimos media hora antes a entrenar y el técnico nos hizo cortar el pasto con la mano, que lo saquemos de raíz nos dijo”.

“No aguantó más, me hacen entrenar aparte y si no me tienen en cuenta no vuelvo más entrenar”, dijo el joven jugador.

Algunas personas vinculadas a la dirigencia Celeste dejaron entrever que la difusión corrió por cuenta de Sendoa, que la situación fue sacada de contexto y que es para presionar la salida del jugador.