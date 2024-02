Habrá una competencia de freestyle en Tiza y Karbón

Este sábado 17 de febrero, tendrá lugar la primera edición del Perla del West Free. En la organización, está Kana (Tomás Canavese) y como host (anfitrión), Dynamo (Dylan Moreyra).

Las puertas abrirán a las 20, las anticipadas se consiguen en la red del evento @perladelwest.free. Habrá premios, sorteos y fiesta Tech terminada la competencia.

Tomás y Dylan son dos jóvenes amigos y gestores culturales, que encuentran en la organización de batallas de freestyle, la manera de difundir un lenguaje que los representa.

Kana cuenta: “Empecé a conocer un poco la escena del under rafaelino y en poco tiempo la buena onda y las ganas de mejorar que tenían pibes me hicieron querer formar parte de la movida. Empecé dando una mano con videoclips y de a poco me metí en las batallas donde vi el respeto hacia la gente nueva y esas ganas de ayudarse entre todos”, comenta entusiasmado.

Dynamo, por su parte, dice: “Hace ya varios años me muevo en el ambiente del under rafaelino, batallando, dando shows. Pero esta es mi primera vez organizando una competencia, ver cómo está creciendo la cultura me llevó a querer crear la competencia, fuera de eso también soy artista, haciendo varios géneros rodeado del género urbano”, relata.

Vale decir que, a nivel disciplina, las batallas de freestyle surgen en distintas regiones de Estados Unidos, principalmente en distritos de bajos recursos económicos, teniendo principal apogeo en la Ciudad de New York más precisamente en el Bronx durante los años 80 y 90 del pasado siglo 20.

Por supuesto nuestro país no está exento del crecimiento de este lenguaje, íntimamente relacionado con la adolescencia y juventud, y nuestra ciudad, cuenta con numerosos referentes, que, según comentaron Tomás y Dylan, trabajan entre todos, con solidaridad y generosidad, con ánimo de competir sólo en las batallas y compartir en la vida real. Así, cada evento cuenta con mucha adhesión y apoyo del resto de los grupos o artistas del freestyle.

Por ello, la invitación está hecha; música y poética urbana, sorteos varios y fiesta Tech para cerrar una noche ideal para la juventud de Rafaela y zona.