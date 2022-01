Guillermo Sara, exarquero de Boca Juniors, Lanús y Atlético de Rafaela, entre otras instituciones, anunció su retiro del fútbol profesional. Lo hizo a través de un comunicado en las redes sociales.

// Mirá también Guillermo Sara se va de Atlético de Rafaela

El pasado 3 de agosto había decidido abandonar el plantel de la “Crema” rafaelina, luego de que el ahora exDT celeste, Walter Otta, decidiera relegarlo, tras un fallo garrafal que le costó la derrota ante el colista Villa Dálmine. La hichada lo despidió de mala manera y el arquero retribuyó el maltrato en las redes sociales.

La bandera de los hinchas de Atlético Rafaela para Sara, en su publicación de Instagram.

Sara era mencionado como uno de los posibles refuerzos de Belgrano, para la próxima temporada. Sin embargo, este 31 de diciembre le dijo adiós al fútbol. “He tomado la decisión de ponerle fin a mi carrera como futbolista profesional. Nunca fui de aferrarme a las cosas, más bien soy de soltar, de dejar ir y de esperar con optimismo nuevas oportunidades q puedan llegar. Tomo esta decisión no con tristeza, si no como una posibilidad de hacer algo deferente a lo q hice durante más de 16 años, y eso me resulta emocionante”, señaló en un posteo en Instagram.

Además de los clubes ya citados, también jugó en el Real Betis de España, entre 2013 y 2014.

Logró el ascenso a Primera División con Atlético de Rafaela en 2011 y consiguió 4 títulos con Boca Juniors: Primera División 2015 y 2016-2017, Copa Argentina 2014-2015, y Superliga 2017-2018.