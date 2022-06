Este sábado, en avenida Podio, entre López y Planes y Pringles, se desarrolló la 2ª edición de “Plaza Deportiva”, una iniciativa de la Municipalidad de Rafaela para fomentar el deporte entre niños, niñas y adolescentes.

Al respecto, el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio, contó: “Estoy muy satisfecho con la segunda edición de “Plaza Deportiva”. Volvimos a organizar este evento porque la primera edición fue muy buena. Generamos diferentes estaciones para que los chicos conozcan el deporte y pasen una linda tarde junto con sus familiares y amigos. Estuvimos con mini atletismo, fútbol, hockey, mini tenis, boxeo, patín y juegos competitivos. Seguidamente, compartimos la merienda en el playón deportivo para terminar la jornada”.

Seguidamente, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, destacó: “Estuvimos aquí, en este sector oeste de la ciudad, donde ya hace un largo tiempo venimos enfocando nuestras actividades tanto deportivas como culturales y recreativas. Trabajamos mucho con las infancias y las juventudes, sobre todo con las instituciones de los barrios que están cerca a este espacio. Además de la jornada muy agradable que nos tocó, es muy importante este encuentro porque hay distintos equipos de trabajo como el “Pido Gancho” que están desarrollando todas sus actividades con los niños y niñas, haciendo actividades lúdicas como así también los equipos de trabajo del nuevo centro de día que funciona en el Club Policial”.

“Por supuesto que tenemos el acompañamiento de quienes presiden los barrios hoy. Así que es un agrado muy lindo, y sobre todo el poder garantizar estos derechos que son el juego y la recreación para estos niños y niñas. Fue una gran jornada”; cerró.

Compartir momentos

En el encuentro, Pablo, papá de Sofía y Julieta, dijo: “Ya vinimos a la primera edición de este evento y a mis hijas les encantó. Es una linda actividad porque realizan deportes y se divierten con otros chicos y chicas. Vine acompañado de mis sobrinos, a quienes esta vez decidí traer para que conozcan las buenas cosas que se hacen en la ciudad, hagan deporte y tengan un sábado diferente”.

Seguidamente, María Julia, mamá de Dana, Camilo y Paulo, expresó: “Es una gran actividad para que los chicos jueguen y también se diviertan. Me parece muy bien que se hagan estas actividades y más en esta época donde los chicos quieren salir y por ahí hace frío y no sabemos dónde llevarlos. Me encanta que se haga Plaza Deportiva, seguiremos viniendo siempre que podamos”.

Por último, Norma manifestó: “Traje a mis nietos Pedro y Juan Manuel. Les gusta mucho el tenis y todos los juegos que hay acá. Me parece excelente que se hagan estos eventos porque pasamos todos un buen momento y los chicos se divierten sanamente”.

Recordemos que la actividad consistió en que los chicos y las chicas pasen por 7 estaciones: mini atletismo, fútbol, hockey, mini tenis, boxeo, patín y juegos competitivos. Una vez que todos pasaran por cada estación, se compartió una merienda.

Cabe resaltar que además acompañaron el encuentro la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; el secretario de Cultura, Claudio Stepffer y la secretaria de Haciendas y Finanzas, Noelia Chiappero.