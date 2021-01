Hasta ahora, ya se vacunaron cerca de 800 personas vinculadas al sistema de salud, tanto del sector público como privado, correspondientes a la Zona Salud que tiene epicentro en Rafaela y que abarca los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio. Al mismo tiempo, con la llegada de otras 900 dosis la semana pasada, y con la ampliación del horario también por la tarde, se espera llegar a la totalidad para este viernes 15, llegando a las 1600 dosis.

En este sentido, vale destacar que por ahora, se vacunan sólo a los menores de 60 años. “No tenemos mala voluntad, sino que no están los estudios de seguridad todavía. Hasta que no tengamos la certeza, no se recomienda vacunar a los mayores de 60 años. Pero es una cuestión de tiempo que se apruebe”, dijo el Subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela, Dr. Martín Racca, a Radio Rafaela. “La vacuna es el comienzo del final del problema. es una muy buena noticia. Esperemos tener muchas buenas noticias como esta”, completó.

“La vacunación viene muy bien. Como la cantidad del insumo es limitada, se tomó la decisión a nivel nacional de vacunar al personal de salud, que es la que mayor riesgo tiene”, aclaró.

En cuanto a la vacunación, aclaró que por ahora, no se vacuna en otro lugar que no fuera Rafaela. “Se decidió hacer una base aquí y que la gente se llegue a Rafaela. Cuando lleguen más insumos, se abrirán otros centros vacunadores, en otras localidades”, adelantó.

En relación a la segunda dosis, todavía no hay fecha. Pero, indicó que no se puede colocar antes de los primeros 21 días posteriores a la primera dosis y que no hay límite para hacerlo con posterioridad.