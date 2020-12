Este viernes, abriendo los recitales en el Anfiteatro “Alfredo Williner” en el marco del programa “Verano Acá” estará tocando la Orquesta Municipal de Tango, justamente, en el día en que se celebra su Día Nacional.

Habrá un repertorio renovado, con versiones originales de las orquestas de Pugliesse, Troilo y Di Sarli. También estrenarán arreglos propios, en una selección dedicada a Enrique Santos Discépolo, y además, se podrá escuchar un nuevo tema de su Director Claudio Duverne.

El cierre con todos los artistas en escena, será con el clásico de Gardel y Le Pera: El día que me quieras. Y Ana Clara Piovesano, Estefanía Vurcharchuc, Leo Bulacio y Matías Raimondi serán los jóvenes cantantes invitados, intérpretes de la ciudad que vienen desarrollando su actividad y se destacan en otros géneros, como el folklore, el rock, el pop y la música lírica.

El baile estará a cargo de dos excelentes parejas de nuestro medio: Isabel y Rubén Leiggener y Jaquelina Picca y Rafael Sangalli.

Las entradas, que debían reservarse previamente de forma on line, ya fueron colmadas. Lo mismo ocurre con la actuación de “Te Suena”, previsto para el sábado. De hecho, solicitan no concurrir, dado que sin las reservas previas, no se permitirá el ingreso.

Mercado de pulgas

El domingo 13 de diciembre, en el predio frente a la Estación del Ferrocarril Belgrano (Francia 550), se llevará a cabo una nueva edición del Mercado de Pulgas. Este evento forma parte del programa Verano Acá y es organizado conjuntamente por la Municipalidad de Rafaela y la vecinal de barrio Sarmiento.

Desde el mediodía se podrá recorrer un paseo de venta de antigüedades, artículos de decoración, vajilla, libros, cuadros, juguetes, espejos, baúles, ropa y muchos objetos más. También habrá servicio de gastronomía.

Después de varios meses sin actividad, la calesita se pondrá en funcionamiento bajo estricto protocolo para que puedan disfrutar los más pequeños. Además, a las 17, integrantes del Club de Automóviles Antiguos de Rafaela se presentarán con sus motos. Y, a las 17:30, Ricardo y Abril Gigena brindarán un show musical.

Cabe destacar que acompaña esta actividad, la Asociación de Ferromodelistas con la apertura del Museo del Ferrocarril.