Emotivo acto de reconocimiento a agentes municipales por su trayectoria

Este jueves tuvo lugar, en el Auditorio del SEOM, el acto en Reconocimiento a la Trayectoria de 22 trabajadores y trabajadoras que cumplieron 25 y 35 años de labor en la Municipalidad de Rafaela.

Participaron el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo; el Secretario General del SEOM, Darío Cocco; integrantes del Gabinete Municipal; el presidente del Concejo, Germán Bottero; concejales y concejalas; la directora de CAEPAM, Silvana Ramos; el Diputado Provincial Juan Argañaraz; la presidenta de la Federación de Entidades Vecinales, Valeria Gutiérrez; instituciones intermedias; organizaciones de la sociedad civil; los y las agasajadas y familiares.

El acto es organizado cada año por el sindicato, con la participación de la Municipalidad de Rafaela, el Concejo Municipal y la CAEPAM.

Ser trabajador de la comunidad

El secretario General del SEOM, Darío Cocco, destacó: “Cuando tenemos estos actos, realmente nos toca las fibras más íntimas, porque sabemos que en cada localidad que están los trabajadores municipales de las 45 comunas, en cada esquina, en cada camino rural, en las plazas, en la pavimentación, en todo hay un trabajo y dedicación de cada uno de ellos”.

“Hoy tenemos formada esta comunidad de la que tan orgullosos nos sentimos. Siempre tomamos como epicentro a Rafaela, pero todas las localidades son muy bonitas y están bien cuidadas. Somos un ejemplo a nivel nacional y a veces de otros países que vienen a ver lo que hacemos los trabajadores municipales”.

“Y ahí tiene que ver cada trabajador, con lo que puso en cada momento, con el esfuerzo, el compromiso y el amor que lo hicieron. Y se nota, no es un trabajo más. Ser trabajador de una comunidad de este estilo y cultura nos genera otro tipo de responsabilidad, y aparece especialmente en los momentos más difíciles como las tormentas, las obras que se ejecutan, en la pandemia, hasta incluso desarrollando tareas para las que no estábamos preparados”, sumó.

“Esto nos lleva al recuerdo del primer día de trabajo de la Municipalidad o cuando nos llamaron por teléfono y nos dijeron que habíamos entrado a la Municipalidad. Ese era un día muy feliz porque todos queremos pertenecer a esta gran familia y servir a la comunidad”, concluyó el Cocco.

El futuro lo hacemos entre todos

Por su parte, la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, manifestó: “Hoy se reconoce el trabajo de ustedes. Rafaela es una ciudad que creció, se formó, que es pujante, que es un sueño y puede seguir siendo un sueño para todos. Y esto se construye con el trabajo de todos ustedes, los empleados municipales. Por sus familias, para que tengamos un porvenir y para que todos sigamos construyendo este futuro que lo hacemos entre todos”.

“De parte del municipio les quiero transmitir nuestras felicitaciones y el orgullo que nosotros sentimos por cada uno de ustedes, por el compromiso, el trabajo diario. Somos una gran familia”.

Pertenecer

A su turno, María Belén Magna, quien lleva 35 años en la administración pública, expresó: “Estoy agradecida infinitamente por compartir con todas y todos ustedes esta noche donde creo que tanto a mí como al resto de compañeros y compañeras que cumplen 25, 35 o 40 años, nos atraviesa una emoción y orgullo de pertenecer a la Municipalidad de Rafaela”.

“Esta mañana me preguntaron si me animaba a hablar y expresar lo que significa para mí este reconocimiento. Por supuesto que sí. Es muy emocionante llegar a los 35 años. Yo ingresé cuando tenía 19, y estar tanto tiempo trabajando en un mismo lugar donde el trabajo representa estabilidad, un sueldo a fin de mes, a mí me permitió a los 19 años tener independencia económica, que no es poco”.

Además, “hay otra cosa que quiero destacar como servidora pública: Si bien somos empleados municipales, somos empleados públicos y somos servidores públicos. Por lo tanto, nuestro servicio está destinado a la comunidad”, continuó.

“El empleado público tiene mala prensa, pero la tarea que nos corresponde a todos los compañeros es el servicio a la comunidad, y de eso estoy muy orgullosa de pertenecer y haber servido a mi comunidad con responsabilidad, con mucho cariño, con integridad sobre todo. Solo queda agradecer al Sindicato, al Departamento Ejecutivo, al Concejo Municipal y orgullosa de ser empleada municipal”, cerró Magna.

Al tomar la palabra, Valeria Gutiérrez dijo: “Quiero felicitar a los agasajados. Son cada uno de ellos con su trabajo los que hacen que Rafaela sea un orgullo para todos. Desde cada vecinal, barrio y cada rincón de la ciudad, les agradecemos por el labor del día a día”.

Agasajados y agasajadas

Los agentes a los que se los reconoce por sus 25 años son:

Daniel Dayer,

Gladis Dobler y

Stella Peiretti.

Por sus 35 años a