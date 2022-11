El recital de Iorio en Rafaela no se reprograma y devolverán el valor de las entradas

El pasado sábado por la noche, Ricardo Iorio debía presentarse en el club 9 de Julio. Sin embargo, el artista reconocido como el padre del metal en Argentina, nunca apareció.

La banda salió a escena y dio la cara. Dijo que el músico estaba descompensado y que el show no se realizaría. A partir de allí, comenzaron las especulaciones: ¿se reprograma? ¿se devolverá el dinero?

Lo cierto es que Circo Beat Producciones, la encargada de organizar el evento, emitió un comunicado al respecto.

El comunicado de la productora tras la cancelación del show de Ricardo Iorio en Rafaela Foto: Circo Beat Producciones

En el comunicado dejan en claro que no organizarán otro show “debido a que finalmente el señor Ricardo Iorio se retiró del Hotel sin dar aviso a su staff de trabajo ni a la producción del evento, no cumpliendo así con la presentación acordada”. De esta forma, dan a entender que hubo un incumplimiento del contrato y no una cuestión de salud por parte del artista.

“La producción a partir de este martes, reubicará el dinero de los tickets para que cada persona pueda realizar el canje correspondiente”, indicaron y añadieron: “Lamentamos profundamente lo que pasó. Como productora, somos los primeros en querer dar soluciones a esta clase de destratos”.

”Perdón y esperamos realmente que sepan entendernos, abrazo de rock”, concluyeron.