El rafaelino Tomás Kummer hizo un verdadero golazo en la victoria 4 a 0 de Talleres de Córdoba ante Barracas Central. Y es que el defensor central, luego de salir jugando tras cortar un avance, remató desde atrás de mitad de cancha, convirtiendo un verdadero golazo.

Recordemos que, tras haber hecho las inferiores en Ben Hur, pasó a la “T” cordobesa. Y tras haber firmado su primer contrato, a mediados del año pasado logró extender y mejorar el acuerdo. Tan solo tiene 17 años.

Además, formó parte de las selecciones juveniles Sub 15 y Sub 17 de Argentina. Con la albiceleste fue campeón del Torneo Vlatko Markovic de Croacia Sub 15 y subcampeón sudamericano Sub 15, todo en el año 2019.