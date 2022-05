Candela Gentinetta es una de las jóvenes jugadoras que integra la nómina de la selección nacional de básquet femenino, teniendo una proyección brillante a nivel deportivo, tanto en el plano nacional como internacional.

Aprovechando su estadía en la ciudad y acompañada por sus padres, fueron recibidos por el intendente Luis Castellano y por la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, para dialogar sobre sus logros deportivos, su presente y sus proyecciones a futuro.

Actualmente, además de ser jugadora de básquet profesional, se encuentra cursando el 3º año de la carrera de Medicina en la UBA, en una historia que refleja el sacrificio y el esfuerzo de una deportista de alto rendimiento, para combinar su entrenamiento con su formación académica.

Surgida en el club Sportivo Ben Hur, tuvo un gran paso por Berazategui de Buenos Aires; el equipo más ganador de la historia de la Liga Femenina, donde fue una de las jugadoras de mayor progreso. Eso le permitió mostrarse y captar la atención de clubes europeos. Tal es así que en diciembre de 2021, logró dar el gran salto al viejo continente.

Así, su carrera deportiva prosiguió en Portugal, más precisamente en el equipo Benfica, e inmediatamente, dio sus frutos. En sus primeros meses dentro del plantel fue campeona de tres títulos.

La carrera deportiva en paralelo con la universitaria

“Pudimos hablar sobre lo que fue mi experiencia en el básquet, y la verdad que todo fue muy lindo, muy positivo, muy agradecida por haber estado acá en la Intendencia”, comentó Candela.

Además, añadió: “Es difícil combinar la carrera deportiva con el estudio porque ambas tienen mucha exigencia. Así que hay que ir mediando y viendo lo que son los momentos. A veces, hay torneos importantes. Y ahí debo enfocar más en el deporte. Después, cuando estoy fuera de competencia, enfocar más en el estudio. Es complicado pero hay que ir organizándolo e ir replanteando todo, en todo momento. Para mí, los estudios universitarios son muy importantes. Tal vez se requiere un poco más de esfuerzo u organización, pero se pueden complementar”.

“A futuro, todavía confirmado no tengo nada. Lo que sí tengo seguro es que voy a jugar las finales de la Liga Sudamericana con Berazategui. Así que vamos a disputar ese cuadrangular, y después, por lo demás, tengo que esperar, tengo que ver cómo se da lo de las propuestas universitarias o no. Eso se definirá más adelante. Pero me gustaría volver a jugar en Europa”.

Lo que se avecina

En breve, Candela se sumará a los entrenamientos con el club Berazategui ya que el 3 y 4 de junio próximos, ese equipo jugará las instancias finales de la Liga Sudamericana en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Luego, se sumará a la selección nacional de básquet con vistas a los próximos compromisos del combinado nacional.

Deportista rafaelina del Año 2021

El 22 de diciembre pasado, se llevó a cabo la 24° edición de la Fiesta del Deporte y Elección del Deportista del Año 2021. Candela fue elegida como la Deportista del Año de Rafaela 2021, tras haber conseguido la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Cali (Colombia), en la modalidad 3×3, y el título de la Liga Nacional de Básquetbol con el Club Berazategui.