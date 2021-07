La Asociación de Prensa de la Provincia de Santa Fe emitió un duro comunicado remarcando que, pese al cambio de dueños, los afiliados empleados del diario La Opinión, siguen sin poder cobrar los sueldos y los aguinaldos atrasados.

“Falta de pago de salarios y aguinaldos, que ponen en riesgo el alimento y la vivienda de nuestras familias en medio de un proceso inflacionario. Descuentos de obra social que se retienen del sueldo pero que luego no se pagan y quedan en manos de la empresa, poniendo en riesgo la salud de sus trabajdorxs en medio de una pandemia”, comienza el comunicado.

Agregan: “El diario La Opinión tiene, desde enero de este año, nuevos accionistas que prometieron regularizar este grave cuadro social. Pero los meses pasan y las obligaciones salariales no se cumplen. Con palabras no se paga el alquiler, no se compra comida ni medicamentos”.

“Lxs trabajadorxs de prensa de La Opinión representadxs por nuestra entidad sindical la Asociación de Prensa de Santa Fe exigimos de forma urgente el cumplimiento de las obligaciones legales y los compromisos contraídos por los nuevos dueños del diario rafaelino”, cierra el comunicado