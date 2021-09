Las crisis políticas no son exclusividad de la Casa Rosada. En nuestra comarca también las hay. En menor medida, claro. Pero las hay.

Durante la campaña política previa a las PASO del domingo pasado, comenzó a tensarse la cuerda. Primero fue cuando el intendente Luis Castellano indicó que la oposición ponía “palos en la rueda”.

Siguió el pedido de interpelación a la Jefa de Gabinete, Amalia Galantti, por la sospecha (confirmada tácitamente) de que hubo funcionarios que se vacunaron sin turno contra el COVID-19. De hecho, esto tuvo su correlato esta mañana, con la ausencia de la funcionaria, pese a que hace unos días, el intendente había dicho que diría “presente”. Pero, no fue.

Lo cierto es que la reunión de este miércoles fue convocada a las 8.30 y en menos de dos horas, estaban todos reunidos. Y si bien sirvió para avanzar en los temas que el intendente pretendía, el Concejo (con mayoría opositora) tampoco se quedó con los brazos cruzados.

El presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, le dejó en mano a Luis Castellano una serie de reclamos.

¿Qué se pide? Según lo que indicaron a VíaRafaela, hay reuniones con secretarios que hace meses que no se responden. No solo son minutas de comunicación y pedidos de informes, que tampoco llegan. Sino encuentros para poder avanzar con muchos temas que no pueden continuar porque falta la visión del DEM.

¿Cuáles son algunos de estos temas? Complejidades en contrucción, enfermedades poco frecuentes, ciberbulliyng y grooming, hogar de resguardo para violencia de género, observatorio vial, son algunos de los temas.

De acuerdo a lo que se supo, se quedó en poder avanzar en una mesa de articulación, para contestar más rápido. “Nos hablan de palos con la rueda, pero cuando pedimos algo, no podemos avanzar. Esa es la verdad de la milanesa”, confió una fuente a VíaRafaela.

Habrá que esperar para ver cómo avanza esta relación.