El Centro Municipal de Capacitación en Oficios es una institución formativa dedicada a capacitar jóvenes de 16 a 18 años que no pudieron culminar el sistema educativo formal. Es una oferta educativa alternativa que articula capacitación y formación técnica inicial, orientada a favorecer la inserción social y laboral del alumno o alumna.

La propuesta pedagógica es integral y flexible, adecuada a las características de la población, a las demandas del mercado laboral y a la posibilidad de construcción de ciudadanía. Las áreas de formación son: formación general, tecnología, proyecto tecnológico y los espacios de taller como electricidad, tornería, soldadura y carpintería.

A esta formación se suma la posibilidad de realizar prácticas supervisadas en diferentes organismos públicos y privados de la ciudad.

En esta oportunidad, en las instalaciones del ITEC, se llevó adelante el acto de cierre de año del grupo que hizo el trayecto de 2019 a 2021.

El encuentro contó con la presencia del intendente, Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el director ejecutivo de ITEC, Ignacio López; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; el director del Centro Municipal de Capacitación en Oficios, Mauro Theler; el titular de la empresa JIT Lubricación, Diego Turco; tutores y docentes del CMCO; y egresados y egresadas del mismo.

“Un cierre para este grupo que se lo merecía”

Mauro Theler, director del Centro Municipal de Capacitación en Oficios, expresó: “Participamos del cierre de año 2021 del grupo que empezó en 2019 el trayecto en el Centro de Oficios. La verdad es que fue un recorrido accidentado después de un primer año muy intenso y luego con la pandemia, los chicos tenían muchas ganas de venir. Fue un grupo especial y con muchas pilas. Tuvimos proyectos para el 2020 que no pudimos concretar. En ese año estuvimos más atentos a las necesidades familiares. Luego, en agosto de ese año retomamos con las clases virtuales y en noviembre pudimos trabajar mejor. Después, desde febrero del 2021 hasta ahora pudimos dividirnos y dar los talleres más intensos. Los chicos pudieron hacer prácticas en empresas y en la Municipalidad. Era imposible no hacer un cierre para este grupo que se lo merecía. Estamos muy contentos. Quedó un gran vínculo”.

“Un lugar que da oportunidades”

Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación, manifestó: “Presenciamos un nuevo cierre de una cohorte más que transitó el Centro Municipal de Capacitación en Oficios. Un proyecto que el intendente Luis Castellano puso en marcha en el 2012 y que apunta a contener y formar a jóvenes que no resistieron la educación secundaria obligatoria y que están buscando oportunidades para progresar. Para el logro de este objetivo el Centro de Oficios cuenta con una estructura de profesionales con un alto compromiso y experiencia que acompañan este camino a cada joven que ingresa al espacio”.

“En este lugar, las y los jóvenes durante dos años, van transitando un camino donde, por un lado aprenden oficios que requiere la industria local, y por el otro, retoman sus estudios secundarios. Tienen un acompañamiento que no solo se limita al alumno o alumna, sino que también incorpora a la familia. La finalización de este período es a través de una práctica formativa en una empresa. Este año tuvimos una gran receptividad por parte de ellas. Los 25 jóvenes que se recibieron pudieron hacer esa práctica y muchos de ellos ahora aprovechan la fase siguiente que son los programas de inserción laboral. Sin dudas el Centro de Oficios se transforma en un lugar que da oportunidades para las y los jóvenes; que en la mayoría de los casos ingresan con muy poca confianza en sus capacidades, y a medida que avanzan en la trayectoria formativa van descubriendo que son capaces de aprender y superarse día a día”; reflexionó el funcionario.

“Para mí fue una experiencia muy linda”

Lucas Balbino, egresado del Centro de Oficios, contó: “Esto para mí fue una experiencia muy linda porque te llevas muchas cosas. Yo estoy trabajando en el establecimiento de metalúrgica Gays S.A, allí se hacen guías y asientos de válvulas. En el Centro de Oficios aprendí a hacer todo lo que tiene que ver con tornería”.

Milena Videla, también egresada, relató: “En el Centro de Oficios hice carpintería. Me encantó, apenas empecé me gustaron todas las cosas porque fue muy sencillo para mí. El tema de las máquinas me resultó fácil, entonces cuando hice la pasantía me sirvió y me gustó mucho. Quisiera que me elijan de una empresa de carpintería e ir. Primero quiero terminar el secundario y luego a una empresa”.