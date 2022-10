Denuncian que maltratan y cazan con galgos cerca de Rafaela

En las últimas horas, se conoció que se infraccionó a cuatro rafaelinos, en zona rural de Susana, por cazar con perros galgos. Ante esto, Acción de Defensa Animal y Protección Ambiental (ADAPA) Rafaela, indicó que esto era una “clara violación a la legislación vigente” y pidió que intervenga de oficio el Ministerio Público de la Acusación.

“Luego de haber trascendido las noticias de público conocimiento, acerca del Procedimiento donde se infraccionara a cuatro rafaelinos, en zona rural de Susana, por cazar con perros galgos, en clara violación a la legislación vigente; es que desde ADAPA RAFAELA (Acción de Defensa Animal y Protección Ambiental)”, indicaron.

Además de manifestar su “absoluto repudio a la caza con galgos, no solo a la caza en sí, sino también al maltrato ambiental que ello conlleva (perros desnutridos, abandonados si no sirven para cazar o a los pocos años cuando ya no les resultan útiles)”, indicaron

“Asimismo, y visualizando las fotos que se adjuntan a la nota periodística (animales súper flacos, en apariencia mal alimentados, etc), solicitamos al Ministerio Público de la Acusación su actuación de Oficio, a los fines de constatar si existiera el delito de Maltrato Animal, en el marco de la Ley 14346 de Maltrato Animal; procediéndose a realizar las medidas cautelares que fueren menester, a fin de dilucidar si existe Maltrato a los perros galgos en cuestión”, dijeron y concluyeron: “estamos convencidos de la importancia de cambiar el paradigma actual, que considera a los animales como objetos, para reconocerles a los animales no humanos todo el trato digno que merecen”.