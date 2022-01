El gobernador Omar Perotti estuvo este viernes en la ciudad de Rafaela, recorriendo la obra del entubado de calle Tucumán. En ese marco, dialogó con la prensa rafaelina sobre la situación epidemiológica de toda la provincia de Santa Fe.

“Lo que tenemos hasta aquí es un avance importante de los casos. Ustedes lo están viendo. Nosotros planteamos los resguardos a tomar en los encuentros masivos. Cuando lo tomamos, algunos se molestaron bastante, pensando que no iba a pasar lo que está pasando: el número de casos es muy algo”, indicó.

“Debemos tener una acción de cautela ante esas situaciones. Se pueden realizar eventos en donde aquellos resguardos y la infraestructura lo permita y donde el perfil epidemiológico esté garantizado. Lo que más nos preocupa es mantener el nivel de actividad productiva, tratar de mantener el trabajo de la gente. Esto requiere una reponsabilidad continua de cada uno de nosotros y requiere el compromiso individual muy fuerte. Es allí donde el resguardo de cada uno es clave para desarrollar su actividad profesional, laboral y hasta la posibilidad de disfrutar de las vacaciones”, agregó.

“Hoy no hay restricciones. Sólo hay en los eventos masivos, en los que supera los mil o los 500 con resguardos”.

En cuanto a los testeos, dijo que “estamos ampliando todo lo que se pueda. No entraba en los cálculos tener preparada una infraestructura para atender tantos. Se está desplegando la mayor atención y de provisión de testeos”.

“Tenemos un alto nivel de positivididad, que significa que si a mi pareja o a mi hijo le dio positivo, no voy a testearme, sino que me aislo. No solo me evito la cola, sino que también me aisle temprano y frenando el nivel de contagio”, remarcó.

“Que nadie quede sin vacunar”

“Lo otro es seguir el ritmo de vacunación. Santa Fe ha tenido un altísimo nivel de vacunación y esto es lo que nos permite con este nivel de casos no tener el nivel de cama ocupada de la segunda ola”, mencionó y pidió “Que no quede nadie sin vacunar. El virus tiene que encontrar la mayor cantidad de puertas cerradas para que no pueda propagarse. Y cuando está la vacuna, es una puerta cerrada.”

“La gente que no se ha vacunado, es la que le deja la puerta abierta para que siga circulando y contagiando”, sentenció.

Repercute en la economía

En relación al nivel de ocupación de camas, indicó que “es lo que miramos siempre”. En tal sentido, indicó que “tenemos un alto nivel de porcentaje de la población vacunada y cuando uno mira los niveles de internación, estamos en una situación: el nivel de contagios y de aislamientos, empieza a generarle un sectores productivos disminuicipnes a nivel laboral”.

“Saber que tenes que trabajar con equipos reducidos por niveles de contagios es lo que hace que haya una disminución en la actividad”, dijo y dio como ejemplo la obra del entubado, que, al tener personal aislado, la empresa no pudo abrir otro frente de obra.

“Ha habido reuniones con sectores en toda la semana, con los gremios, con el sector empresario para garantizar el cumplimiento del protocolo, que es lo que garantiza la actividad”, indicó y concluyó: “La instancia de restricción no es una medida del gobierno sino del que no se cuida. El que no se cuida se está restringiendo en su actividad profesional, laboral y hasta en su posibilidad de recreación. Esto va a dar sus resultados: en la segunda segunda quince podríamos ver una atenuación en el ritmo de crecimiento y adoptamos en conjunto estos cuidados y la vacunación”.