El Ministerio de Salud reportó 49 casos de coronavirus para Rafaela. Es un leve repunte de lo que habían sido los últimos días, llegando al nivel del sábado pasado.

Las buenas noticias es que, afortunadamente, siguen descendiendo los casos activos y las personas aisladas ya no superan los 2.000 rafaelinos. También no hubo fallecidos en el Hospital rafaelino. Sin embargo, la cantidad de camas críticas ocupadas sigue siendo alta y no baja.

Cantidad de casos según el Reporte epidemiológico de Rafaela del 22/06/2021 Vía Rafaela

Camas críticas según el Reporte epidemiológico de Rafaela del 22/06/2021 Prensa Municipalidad de Rafaela | Vía Rafaela

En toda la provincia fueron 1442 casos: Rosario aportó 402 y Santa Fe ciudad 224.

El departamento Castellanos sumó 109 contagios nuevos: