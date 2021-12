El juez Cristian Fiz, camarista de Rafaela, confirmó la prisión preventiva impuesta a seis personas de entre 23 y 26 años que son investigadas por la coautoría de un abuso sexual cometido en perjuicio de una adolescente –menor de edad– en Pilar (departamento Las Colonias). Hay otros 5 a los cuales ya les habían ratificado también la medida en el mes de noviembre, también en los tribunales de nuestra ciudad. Vale destacar que sigue existiendo un acusado prófugo (vive en España) y otro es menor de edad.

El camarista, en parte de sus fundamentos -que fueron dados a conocer por la prensa- fue contundente: “Este tipo de actos a los que vulgarmente a veces se refieren como “violación en manada” no merecen tal denominación, ya que si bien el término manada hace referencia a una cantidad de animales, cuesta creer que los mismos provoquen un daño de tal magnitud, destacando que a diferencia de la raza humana ellos actúan por instinto, no como en este caso que tuvieron la posibilidad de razonar acerca de lo que estaban haciendo, tuvieron la oportunidad ante los ruegos de la víctima de cesar en su actitud y no lo hicieron”.

“Los actos llevados a cabo, no cabe duda que forman un conjunto de acciones de trato denigrantes y de crueldad inusitada contra la víctima, la cual resulta vulnerable en muchos aspectos, por su condición de mujer, de menor de edad y hasta vulnerada por su condición humana ya que le dieron un trato de cosa, de objeto para satisfacer todos sus deseos durante largas horas, abusándose además de su condición de hombres y en la cantidad que los mismos eran, evitando que la misma pueda resistir tamaña situación, accediéndola carnalmente pese a los ruegos de la niña para que cesaran, llegando incluso en un momento dado cuando pudo ver a uno de ellos pedirle por favor que la dejaran, diciéndole que pensara en la hija que este tenía, pese a lo cual hizo caso omiso y continuaron con los abusos”, agregó.

La fiscal Ángela Capitanio lleva adelante la investigación y representó al MPA en la audiencia de apelación. La funcionaria subrayó que “están dadas las condiciones para que los imputados transiten el proceso judicial privados de su libertad”.

Doce personas

Capitanio señaló que “el ilícito fue cometido entre las 23:00 del viernes 11 de mayo de 2018 y las 7:00 de la mañana del día siguiente en una vivienda pilarense”, y subrayó que “un total de 12 personas abusaron sexualmente de la víctima”. Al respecto, aclaró que “10 de los atacates están imputados, otro vive en España y el otro es un joven menor de edad”.

La fiscal sostuvo que “los agresores se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad en la que estaba la adolescente dado que había tomado bebidas alcohólicas y consumido marihuana”. En tal sentido, explicitó que “era evidente que no podía oponer resistencia al abuso ni pedir ayuda a alguien más”.

“Aunque no lograba dirigir libremente sus actos, la víctima estuvo consciente durante el hecho ilícito y fue capaz de relatar en cámara Gesell sus padecimientos”, aseguró la funcionaria del MPA. “El testimonio que brindó es contundente y demuestra que el accionar delictivo sucedió en un claro contexto de violencia de género”, remarcó.

Otro hecho

“Uno de los imputados cuya prisión preventiva fue revisada y ratificada es investigado además por haber vulnerado la integridad sexual de otra adolescente menor de edad”, mencionó Capitanio.

Explicó que “el atacante –cuyas iniciales son JDM–, cometió otro abuso sexual alrededor de las 7:00 de la mañana del domingo 7 de enero de 2018″. Según expuso, “fue en un camino rural de Pilar al que trasladó a la víctima en un automóvil que él conducía”.