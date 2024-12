¿Cómo está el proyecto de loteo para la nueva cancha de Atlético de Rafaela?

La A.S.M.y D. ATLÉTICO DE RAFAELA, a través de la Comisión de Apoyo conformada para el proyecto de desarrollo inmobiliario y construcción de un nuevo estadio, con motivo de estar finalizando un nuevo año de trabajo, brinda el siguiente informe de gestión:

Desde 2020 algunos dirigentes comenzaron a pensar en la posibilidad de que la institución adquiera un predio cercano al autódromo de su propiedad, con el fin de llevar a cabo en el mismo la construcción de un nuevo estadio de fútbol y otro cubierto que permitan la realización de múltiples actividades. Todo ello, financiado a través del producido de un loteo a desarrollarse de manera conjunta con los propietarios de un predio mayor lindante al adquirido.

Ello fue pensado con la idea de buscar soluciones no solo a los problemas que la ubicación del Estadio Monumental genera actualmente para vecinos, establecimientos educativos y comercios del barrio, sino también para no tener que seguir afrontando los inconvenientes que dicho estadio presenta en materia de seguridad, capacidad, comodidades y adaptación a los nuevos requerimientos de la disciplina. Asimismo, se tuvo en cuenta que la obra generará un pulmón entre el sector urbano de la ciudad y el autódromo, posibilitando que Atlético y Rafaela cuenten con un nuevo estadio multipropósito y otro cubierto, con fácil ingreso y egreso de público local y visitante, accesos fácilmente identificables y de rápida comunicación con la ciudad y las principales rutas que la vinculan con el resto del país, que permitan albergar no sólo encuentros deportivos de carácter nacional e internacional, sino otro tipo de actividades y espectáculos relevantes.

Además, se pensó en un desarrollo inmobiliario que posibilite sumar patrimonio a la institución en un lugar estratégico y lindero al autódromo, incorporar a la ciudad más de 1.200 lotes para la construcción de viviendas y áreas de servicios, con todo lo que ello significa para el crecimiento de Rafaela y la solución de sus problemas habitacionales; generando a su vez, con la venta de los mismos, los recursos necesarios para financiar la nueva infraestructura deportiva y social, sin necesidad que la institución tenga que asumir deudas ni comprometer su patrimonio.

Luego de largas gestiones, el sueño comenzó a convertirse en realidad a partir del 28 de febrero de 2023, fecha en la que la institución procedió a la firma de un convenio con el representante legal de las familias Baronetti-Cohen, propietarias del predio lindante al autódromo “Ciudad de Rafaela”, enmarcado entre el camino de tránsito pesado ubicado al sur de este último, la calle Padre Corti, Av. Italia y Bv. Lehmann. En virtud del mismo, Atlético adquirió 12 de las 133 hs. que conforman dicho inmueble.

La operación inmobiliaria y el proyecto fueron formalmente presentados en la Asamblea General Ordinaria de la institución, llevada a cabo en el mes de abril de 2023.

El boleto de compraventa se suscribió el 15 de junio de 2023 y a la semana siguiente se presentó un pedido formal ante el Concejo Municipal de Rafaela para la presentación del proyecto, la que tuvo lugar el 17 de agosto de dicho año. En la oportunidad, estuvieron presentes los principales dirigentes de la institución e integrantes de la Comisión de Apoyo conformada para trabajar en el proyecto, junto a José Cohen (copropietario de los terrenos) y el escribano César Del Zoppo (administrador de Cohen, quien vive en Austin, Texas, EE.UU.), quienes además mostraron el avance del proyecto, los trámites llevados a cabo en las áreas técnicas del Municipio, en ASSA y EPE. La iniciativa fue muy bien recibida por todos los ediles presentes, quienes se comprometieron dar su apoyo en lo que a su competencia corresponda.

En el mes de julio de 2023 se concretaron las reuniones con autoridades de ASSA y de la EPE y el 8 de septiembre se dio ingreso formal en la Municipalidad de Rafaela al expediente Nro. 0001-315634/6- Tomo I-LetraD-F80 para aprobación del loteo, previa reunión informativa con el Intendente local.

A partir de entonces, se desarrollaron innumerables reuniones y gestiones con las áreas técnicas de Obras Públicas relacionadas con las presentaciones de propuestas de amanzanamiento.

Luego de la asunción de las nuevas autoridades municipales, la institución retomó las gestiones a nivel local y a partir de una reunión mantenida en fecha 10 de mayo de 2024 entre autoridades de la institución con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano de la Municipalidad de Rafaela, Arq. María Emilia Vidal, esta última dejó asentado que Atlético de Rafaela podrá avanzar con los proyectos, tanto de urbanización residencial como del desarrollo del Estadio, en las concesiones Nro.153 y 169.

Asimismo, a pedido de la funcionaria, se incorporaron al expediente respectivo todos los avances realizados hasta esa fecha, para tomar conocimiento de lo proyectado y se acordó que los avances futuros se realicen en conjunto con las áreas técnicas correspondientes, lo que posibilitará la celebración de un proyecto urbanístico que atienda tanto a los requerimientos de quienes presentaron la iniciativa como a los del municipio, en representación de los ciudadanos.

A resultas de ello, desde mayo se realizan continuos trabajos en forma conjunta entre las áreas técnicas de la precitada subsecretaría y el grupo de profesionales e integrantes de la Comisión Directiva y Comisión de Apoyo para trabajar en el proyecto, habiéndose alcanzado un principio de acuerdo de amanzanamiento y loteo para proceder a la redacción del referido acuerdo urbanístico.

Se trata de un proyecto a largo plazo, que en esta etapa inicial requiere de una serie de pasos y actividades que no están a la vista pero que se vienen desarrollando de manera firme y continua, lo que posibilitará en una próxima etapa concretar dicho acuerdo urbanístico y elevar a consideración del Concejo Municipal la aprobación del loteo.

La ciudad crece incesantemente y ATLÉTICO DE RAFAELA quiere acompañar dicho crecimiento generando espacios acordes para eventos multitudinarios, con una ubicación y accesos adecuados y privilegiados, con instalaciones de primer nivel, para que todos los rafaelinos y nuestros huéspedes podamos disfrutar.