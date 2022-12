Ceferino Mondino rompió el silencio tras su polémico voto en la Tributaria 2023

En la última sesión del Concejo Municipal hubo dos cuestiones de importancia: la primera, que se aprobó la Tributaria 2023, con un aumento del 46% acumulado (tres subas del 13.5% por bimestre) y la segunda, el inesperado voto de Ceferino Mondino (PRO), que acompañó al peronismo y no a la coalición de radicales y demoprogresistas. Esto hizo que muchos prendieran una luz de alerta respecto de qué pasaría con Juntos por el Cambio en Rafaela.

Después de la jornada del jueves, el concejal macrista dio su punto de vista a los diferentes medios de comunicación, para darle explicaciones respecto del por qué de su posición.

¿Hay que sorprenderse por el voto? “El Concejo es un ámbito de debate, donde se tienen que dar distintas miradas. Ya pasó esto, pero en esta oportunidad llamó mucho más la opinión, porque yo acompañé la propuesta del oficialismo, que me pareció más correcta. Pero hace dos meses, el Ejecutivo propuso la Emergencia Vial y el resto del bloque la acompañó y yo no. Es una cuestión coyuntural”, respondió.

“El análisis que hice y que lo debatimos internamente era que las dos propuestas eran iguales. No soy de los que gritan ni tampoco soy un tibio A mi no me gusta generar la grieta. Y acá se anticipaba eso, asperezas”, dijo y describió la igualdad entre las ideas: “si pagabas $1.000 de Tasa, con una propuesta ibas a pagar $1125 en enero. Y con la segunda, $1180. Es lo mismo. Entonces, no le encontré sentido ponernos en contra del Ejecutivo. Imaginate si en Marzo, toco madera, el DEM se queda sin plata para pagar los fundos. Lo que iban a decir es que el Concejo le había recortado los ingresos. Y no era así. Se la hacemos más fácil”, completó.

Ahora bien, si la discusión no era económica, sino política, es raro que alguien de la oposición vote en soledad con el oficialismo y no con el resto de su bloque. Para Mondino, “está bien, está esa mirada. Pero hay dos situaciones políticas distintas. Nosotros somos el PRO, los amarillos que venimos desde la candidatura de Miguel Del Sel a gobernador y Mauricio Macri de Presidente. Y tenemos una identidad mucho más fuerte que el radicalismo, que viene de la Coalición Cívica. Entonces, en lo particular, tengo una realidad distinta que los radicales: para mí, no es un año electoral. No le tengo miedo a pagar costo político. Ahora, seguramente, lo pagué, porque toqué intereses creados. Pero estoy convencido de que es la mejor opción para la gente. No tengo el miedo al costo político, porque otros, que van a ser candidatos, le tienen respeto, y le tienen temor. No me considero así: ni los que gritan ni los que no toman decisiones”, sentenció.

“Yo vi una actitud muy saludable del PJ, porque hicieron todo para que salga aprobada la propuesta. Por eso: el dinero era el mismo y lo que cambiaba era el título. Eso hay que valorarlo, porque muchas veces el Ejecutivo no tuvo esa actitud”, agregó.

¿Qué repercusión política tuvo esto dentro del JXC? ¿Se mantendrán los acuerdos preexistentes? ¿Mondino cambió su voto en la Tributaria para mantener la ProSecretaría en manos del PRO? “No es así. Los que afirman eso es porque si estuviera en mi lugar, harían eso. Esto fue coyuntural, me pareció lo más justo. Esta será la única manera para exigirle al DEM que haga las cosas que tiene que hacer, sin excusas. Sobre la elección de autoridades (NDR: se hará en una extraordinaria, el miércoles 7), todavía no nos reunimos. Yo tengo un acuerdo con la gente del PDP que se va a respetar, porque así lo pautamos”. Recordemos el pacto era que a lo largo de este año, la ProSecretaría (un cargo político que, al igual que la Secretaría es electo todos los años) quedaba en manos del PRO y en 2023 iba para el PDP.

¿Y la Presidencia? ¿Debe quedar en JXC o bien, pasar al oficialismo, como lo reclama el PJ desde 2017? “La verdad es que no lo hablamos con Germán. No sé si tiene intenciones de seguir. Sí hemos hablado el tema que tuvimos con el Secretario, que fue más disciplinario que otra cosa. Seguramente, el lunes nos vamos a estar juntando para resolver ese tema. Si Germán quiere seguir, yo lo voto. Somos vecinos del barrio, fuimos juntos a la Primaria. Jamás le pediría que me diera la Presidencia”, agregó.

“El bloque de Juntos por el Cambio, por lo menos de mi parte, no se va a romper, Creo que esa elección va a llevar a que planifiquemos el 2023 para ganar la Intendencia de la ciudad”, indicó.