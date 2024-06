Calvo insiste: hay que expropiar un terreno para una escuela multinivel en el oeste rafaelino

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó nuevamente un Proyecto de Ley del Senador Calvo que demanda la expropiación de una fracción de terreno en la ciudad de Rafaela para la construcción de un establecimiento educativo multinivel de nivel inicial, primario y secundario.

Este proyecto anteriormente obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores pero perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados, la iniciativa beneficiará de manera directa a los barrios de Antártida Argentina, Amancay, Jardín, Los Nogales, entre otros, ubicados en el cuadrante suroeste de la ciudad de Rafaela.

Las ventajas de contar con este tipo de institución serían que el alumno lograra identificarse con su barrio y escuela de manera que se garantice una continuidad en el trayecto educativo, además también posibilitará que no se generen escuelas de elevada matrícula y, de esta forma, se consoliden espacios reducidos permitiendo una cercanía con el docente y con los directivos siendo beneficioso para lograr calidad educativa.

Calvo Manifiesta “Es el pedido de familias y de comisiones vecinales de poder contar con otra escuela multinivel que permita que los alumnos no tengan que recorrer grandes distancias, cruzando Rutas Provinciales y conexiones de gran transitabilidad para asistir a un establecimiento educativo y completar su educación, ojalá se pueda hacer realidad”.

No es la primera vez que Calvo presenta un proyecto de este tipo: desde 2017 viene realizando presentaciones en donde se promueve la expropiación para esta escuela multinivel. Pero, por ahora, no ha logrado superar la instancia de Diputados y, por lo tanto, no ha salido la ley.