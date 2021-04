La Municipalidad de Rafaela y las diferentes comisiones vecinales acordaron realizar una tarea territorial en cada uno de los barrios, para detectar a personas mayores de 75 años que aún no pudieron vacunarse contra el COVID-19. Algo que había adelantado VíaRafaela el lunes pasado.

Así lo acordaron en un encuentro que se realizó este lunes por la noche, en la sede vecinal del barrio Ilolay. Allí estuvieron el intendente Luis Castellano, junto con funcionarios del gabinete municipal (el subsecretario de Salud, Martín Racca; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; y el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo), y los representantes de cada uno de los barrios de la ciudad. Allí analizaron tanto la situación epidemiológica como el programa de vacunación en Rafaela.

“El objetivo es ver si podemos trabajar conjuntamente en un operativo coordinado en el territorio y dialogar con las personas mayores de 75 años que no se han vacunado”; precisó el intendente Luis Castellano y agregó: “Necesitamos hacer un rastreo barrio por barrio, manzana por manzana, con datos cruzados porque sabemos que hay personas mayores de 75 años que no se han podido vacunar y van quedando relegadas, siendo personas de riesgo. Queremos trabajar coordinadamente con esas personas y lo queremos hacer junto con ustedes en el territorio porque, además, hay un proceso donde vamos a tener que avanzar con mayor cantidad de testeos, con mayor cantidad de hisopados”.

Asimismo, manifestó que “la gran diferencia que tenemos con respecto al año pasado, es que este año todas las actividades están en marcha, incluso los servicios municipales. Entonces, vemos poco margen para que eso vuelva para atrás. La tarea que estamos encarando es mucho más compleja porque no depende tanto de lo que podamos hacer nosotros como Estado, sino lo que cada uno haga por sí mismo. Ahí es donde prima la conciencia individual que lleva a lo social: mantener la distancia, usar el barbijo y cuidarnos”.

Por su parte, Martín Racca destacó que “La única forma de obtener turnos para la vacuna es a través de la página del Gobierno de Santa Fe. No se puede hacer desde lo local. Se sigue el lineamiento del Ministerio de Salud. Se debe cumplir con el protocolo, la distancia, el uso de barbijo y hacer ejercicio de que todos somos positivos. Volvemos a aconsejar que si no es esencial salir de casa, no lo hagamos para no exponernos”.

Asimismo; Myriam Villafañe señaló: “Con respecto a la línea 107, pedimos a la ciudadanía que denuncie los síntomas relacionados al COVID-19”. Al mismo tiempo recordó que “en la línea 147 se reciben consultas por concurrencia a las escuelas, sobre la burbuja, el distanciamiento, entre otras”.

Marcelo Lombardo, en diálogo con FM Galena, comentó que, además, realizarán una tarea de concientización a la población. En particular, esta tarea territorial también se realizará en lugares en donde es habitual que haya una concentración de público. “Vamos a tratar en cada una de las instancias pedirle a los vecinos la implementación de las medidas de seguridad”, indicó. “Uno ve que en esta etapa, la ciudadanía está muy relajada. No vemos que usen barbijo, se laven las manos, haya distancia social. Esas son las situaciones que más nos preocupan y por eso, vamos a tratar de tener presencia”, comentó.