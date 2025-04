Bryan Mayer propone una Constitución “que respete la propiedad privada en el campo y en toda la provincia”

Un nutrido grupo de propietarios y productores se reunió en una de las cabañas rurales de Rafaela para recibir al candidato del presidente Javier Milei en el departamento Castellanos.

El presidente de Productores Unidos Rafaela, Fernando Belinde, resaltó “la importancia de que quienes aspiran a ser representantes escuchen la voz de sus futuros representados y se acerquen al sector para conocer de primera mano la situación del campo periurbano rafaelino”. Sucede que el sector viene golpeado por las condiciones meteorológicas pero también por años de vaivenes de decisiones políticas que lo mantienen en el epicentro político. Desde la carga impositiva hasta la reacción estatal frente a las usurpaciones cada vez más repetidas, con sus consecuencias en materia de inseguridad.

En el encuentro, Bryan J. Mayer planteó que “al igual que lo viene haciendo el presidente Javier Milei, queremos que el respeto de la propiedad privada sea un estandarte también en Santa Fe”. Aprovechando su rol en el ministerio de Defensa, recordó que “este gobierno efectivizó el desalojo de varios pseudo-mapuches en la Patagonia, que hacía muchos años causaban terror en la zona y los gobiernos anteriores los encubrían y daban más herramientas para que tomen más poder”. En ese marco remarcó también que “Patricia Bullrich lleva adelante una política de seguridad que se está extendiendo cada vez a mayor cantidad de situaciones que aún quedan por resolver: el que las hace, las paga”.

Dirigiendo la atención a la situación en nuestra propia región, aseguró “estar al tanto de cómo se aprovecha la traza del ferrocarril para montar asentamientos cada vez más grandes que no solamente afectan la seguridad de los vecinos rurales, sino también la capacidad productiva, ya que limitan la cantidad de hectáreas disponibles para trabajar”. Esto último, según explicó, “porque tiran cosas a los campos y rompen herramientas o porque se toman 200 metros a la redonda a partir de la última vivienda sin posibilidad de producción por la normativa vigente”.

Frente a ello, Mayer acusó que “estas cosas pasan porque falta voluntad política de los responsables locales y regionales pero también porque las normativas están escritas con una falsa perspectiva garantista que pone el foco en el cuidado de los derechos de los que se apartan de la ley y no en aquellos que no solamente la cumplen, sino que hacen aportes invaluables para el crecimiento de toda la sociedad”. Por otra parte, apuntó contra “quienes quieren darle una ‘función social’ a la tierra, a la propiedad privada, que no es más que seguir metiéndole mano a los privados y quitarle lo que tienen”.

Por ello, propone “escribir una Constitución que que respete la propiedad privada en el campo y en toda la provincia, dando herramientas para que el Estado prevenga usurpaciones, pero también para que responda inmediatamente con las Fuerzas de Seguridad ante ocupaciones y esas personas reciban las herramientas, pero también el control necesario para que usurpar una propiedad no sea ni una decisión ni una opción”.

En otro sentido y de cara a las elecciones definitivas del 13 de abril, que lo encuentran como candidato a Convencional Constituyente, expresó que “el gobierno nacional reconoce abiertamente la importancia del campo para sacar el país adelante y está poco a poco adoptando medidas concretas, como la quita parcial de las retenciones al grano” por eso invitó a los vecinos a que “evalúen si quieren que la próxima Constitución sea escrita por el mismo sector que escribió la “resolución 125” contra el campo o por gente como nosotros, que defendemos y reconocemos a los que se levantan todos los días a la madrugada, haga frío o calor para sacar esta sociedad adelante”.