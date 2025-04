Cuestionan la falta de continuidad del programa “Crecer Juntos”

A la ya conocida situación crítica por la que está atravesando el sistema de gestión integral de residuos, ayer se sumó una nueva polémica en torno al abandono de un programa emblema para Rafaela, el “Crecer Juntos”. El mismo fue instaurado por ordenanza en el año 1997, por iniciativa de la ciudadana Corina Schiavoni.

Desde entonces, se llevaron a cabo 27 ediciones ininterrumpidas mediante la plantación de más de 4.000 especies, cada una de ellas con un padrino, un niño de la ciudad que junto a su familia acompaña el crecimiento del árbol, lo que es reconocido en un acto público y mediante la colocación de una placa identificatoria.

La iniciativa siempre contó con un amplio apoyo popular, tanto es así que en el año 2021 llegaron a participar más de 400 familias. También en las últimas ediciones, además del ejemplar en la vía pública se otorgaba una especie frutal para que pueda ser plantada en cada hogar, promoviendo la importancia del arbolado así como la alimentación sustentable.

“Si el argumento fue que un comercio no llegó a proveer las chapas para las placas, me parece que se le está quitando valor a un programa importante, donde familias asumen el compromiso de cuidar un ejemplar en la vía pública y acompañan esto en familia, concientizando a un niño o niña desde su nacimiento”, declaró María Paz Caruso ante la excusa brindada por el concejal Mondino sobre los motivos por los que no se llevó a cabo el acto público. “Lo que me llama la atención es que hay un decreto de gastos por 6 millones de pesos para, entre otras cosas, comprar las chapas y hacer las impresiones, entonces ¿en qué quedamos? ¿para qué se usó ese dinero?”, preguntó.

Los concejales no oficialistas solicitan que si esta gestión ha decidido abandonar el desarrollo de programas anteriores, entonces intente llevar adelante nuevas iniciativas. Que no queden cosas sin hacer cuando en el presupuesto municipal establecen las partidas para esos fines.

El pedido de informes fue aprobado por unanimidad y ahora deberá esperarse las explicaciones formales del caso.