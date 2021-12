La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela presentó ante el Concejo Municipal una nota en donde le solicitan saber si es verdad que se aprobó una modificación a la ordenanza que les brinda un dinero constante a la institución, dado que todavía no fueron notificados oficialmente. Igualmente, manifiestan que no están de acuerdo con lo que se aprobó, con los 6 votos de la oposición y la abstención del oficialismo.

Vale aclarar que, todavía no le avisaron, porque si bien lo aprobó el Cuerpo Legislativo, aún corre el plazo legal para que el Intendente pueda ejercer su potestad de veto. Es decir: todavía no es una legislación vigente, porque faltaría la promulgación de Luis Castellano. Algo que se ha puesto en duda, dado que en la Tributaria 2022, la oposición le recortó casi 9% de recaudación, al tiempo que le triplica lo que se le debe sacar de la recaudación de los dos principales ingresos.

En una nota ingresada este martes al Concejo Municipal, sostienen que, al menos, la ordenanza debería tener los mismos valores que antes. Y extenderse, de no ser posible para siempre, al menos por otros 4 años y no dos.

Recuerdan que no tienen un cuartel propio y que lo recibido le insume el 30%. Y que los equipos comprados hasta ahora (que eventualmente, necesitarán reposición) están a precio dólar “por lo que son muy costosos y nos es muy difícil adquirirlos”.

En un parte de prensa, afirman que “queremos dejar en bien en claro que nuestro objetivo es el de poder funcionar normalmente por siempre y con el 0,5% lo estamos haciendo. Somos conscientes de que tener el triple del subsidio actual es muy bueno pero lo que nosotros no buscamos un aumento en el porcentaje, sino que la ordenanza no sea por tiempo limitado y sea permanente. Además sabemos que esto perjudicaría a otras instituciones de nuestra ciudad y no está en nuestro espíritu complicar a nadie, nosotros estamos para ayudar a la comunidad y no para perjudicarla”.

Finalmente, destacan que “No queremos que se involucre a nuestra institución en ‘pujas políticas’ que solo nos perjudican, solamente queremos lo que nos corresponde, ni más ni menos”. Esto se debe a que, en la última reunión de ambas instituciones, hubo una pelea personal entre Miguel Gomez, el Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios y Leonardo Viotti, concejal de Juntos por el Cambio.