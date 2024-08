Atlético de Rafaela volvió a perder de local y sigue sin aprovechar sus oportunidades

Atlético de Rafaela perdió 3 a 2 ante Almagro, por la fecha 28 de la Zona B de la Primera Nacional. De esta forma, mantiene su posición en la tabla de posiciones, a dos del descenso directo, en promoción y sin poderse acercar a los equipos que están inmediatamente por arriba, porque los tres habían perdido previamente.

Analizar el juego de Atlético, a esta altura, es innecesario. Todo se resume a ganar o no. El modo en que se trate de hacerlo poco le importa al hincha si, en definitiva, sigue estando en riesgo la permanencia en la categoría.

Hubo muchos cambios: salió Bilboa y volvió Bergía (de floja actuación), Jappert tiene dos fechas de suspensión y ahora vio la roja su reemplazante, Oliver, Dechiara y Pardo (lesionados) por Sandoval (convirtió un penal, no tuvo otra chance) y Merllno (probó mucho de tiro libre, sin éxito). Tampoco se vio una versión mejorada pese a las modificaciones.

Almagro pegó en los momentos justos: al principio del partido, al final del primer tiempo y apenas segundos después de que la Crema empatara por segunda vez.

Primero, a los 5, cortó Vedoya en la mitad, acertó en la subida de Gamba. Su centro, que dejó pasar Dornell, terminó en Orlando, que definió al segundo palo.

A los 24 lo empató Atlético. Fue después de que el árbitro cobrara el claro penal que cometiera Dornell, que paró con la mano un remate de Merlino. Dos minutos, después, a los 26, Sandoval lo cambió por gol.

El arquero visitante fue exigido por Oliver, por un cabezazo que terminó en el corner, a los 37. Cuatro minutos después, Orlando y Dornell se pusieron de acuerdo para armar una linda jugada. Pase para Vázquez, que terminó poniendo el 2 a 1, con gran complicidad de Bergia.

Apenas empezado el complemento, Tomattis sacó un remate, quizás no tan violento como sorpresivo. Le picó antes a Limousin, que le devolvió gentilezas a Bergia, puso el empate.

Los hinchas no habían terminado de celebrar cuando Dornell les apagó el entusiasmo: apenas dos minutos después, a los 8, recibió un largo centro desde la derecha, le ganó la posición a Navarro, la paró de pecho casi en el área chica y definió ante la salida de Bergia. Así puso el 3 a 2 final.

El resto, no sirvió de nada. Solo para confirmar la falta de buena suerte: Francisco Oliver, de buen partido, recibió la segunda amarilla a los 33 del complemento. No hubo polémica: si no cometía falta, el delantero se iba directo al gol.

Otra derrota, otra oportunidad que se val. No quedan muchos trenes por tomar.