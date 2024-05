Amplio acatamiento al paro docente en Rafaela, pero la Provincia afirma que el 50% no se plegó en todo el territorio santafesino

Se generó una polémica en torno al porcentaje de docentes que se plegaron al paro en la jornada de este miércoles, que es la que la Provincia prometió descontar el día. Es que en el paro del jueves, la administración Pullaro cree que el destinatario es el Gobierno Nacional y por ello, no tomará ninguna medida en contra de los trabajadores.

A los docentes, en particular, se le dio un trabajo extra: aquellos que no se plegaban al paro por diferentes motivos, debían completar una declaración jurada para que no se le descuente el día. Al acceder a través de “Mi Legajo”, se le da tres opciones: Presté Servicio; Fui a prestar servicio y el establecimiento estaba cerrado; No me corresponde prestar servicio en el día 8 de mayo. Una vez hecho eso, se le habilitará el botón “Guardar” para concluir el trámite. Automáticamente el sistema mostrará un mensaje de confirmación.

¿Fueron o no fueron?

Según el gobierno provincial, hubo una importante concurrencia a trabajar de los docentes, sobre todo en el interior provincial, el Gobierno estima que entre un 55% y un 60% terminará completando hasta el viernes la declaración jurada para informar la asistencia al aula en este miércoles 8 de mayo.

Docentes realizaron carteles con los motivos del paro Foto: Gentileza

Como se informara, el sistema comenzó a sufrir demoras a media mañana cuando se produjo un ingreso masivo de cargas, que a las 10 ya representaba el 25% de los docentes.

En declaraciones periodísticas efectuadas esta mañana y reiteradas en una conferencia de prensa a la tarde, José Goity remarcó que “acá no hay pelea entre gobierno y docentes. Acá solo hay perdedores, que son los chicos y chicas que no pudieron tener clases”.

Esta situación puede haber sido así en el promedio de la provincia, pero en Rafaela, el acatamiento fue muy alto. Según se consignó, fue cerca del 90%.

En la ciudad hubo una particularidad: los profesores del Colegio Nacional decidieron autoconvocarse en el frente del edificio para realizar diferentes carteles con los reclamos, con los motivos del paro. Los mismos quedaron en la fachada, para que cuando ingresen los alumnos o los padres, puedan ver el por qué de la medida de fuerza.