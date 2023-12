Alcides Calvo y autoridades del departamento Castellanos cerraron el 2023

En las instalaciones del Salón Comunal de Bella Italia se desarrolló el encuentro anual organizado por el Senador Provincial Alcides Calvo junto a su equipo de trabajo para agasajar a autoridades comunales y municipales del departamento Castellanos.

Durante el encuentro de camaradería se distinguió con un certificado a los Presidentes Comunales que finalizan sus gestiones entre ellos Sebastián Rancaño de Santa Clara de Saguier, Juan Carlos Rollón de Tacurales, Claudio Gramaglia de Vila, Ana Maria Ceré de Bauer y Sigel y Marcelo Bergese de Ataliva, de la misma manera se distinguió a Luis Castellano como Intendente de la ciudad de Rafaela.

Además se realizó un homenaje a Héctor Spada, Presidente Comunal de Garibaldi recientemente fallecido.

El senador Alcides Calvo, en un momento del evento, tomó la palabra y expresó a los presentes: “Agradecemos a todos quienes pudieron asistir, esta convocatoria no es ni más ni menos que para demostrarles de todo corazón el cariño y el respeto que tenemos junto con todo nuestro equipo de trabajo, sabemos que aquí hay muchos amigos y amigas, muchos presidentes y ex presidentes comunales. Estoy sumamente agradecido de todo lo que se han brindado en todo este recorrido donde desde el primer día que empece a trabajar por este departamento que tiene 46 jurisdicciones entre pueblos, ciudades y colonias, la verdad que siempre he recibido el respeto y el cariño, formando una gran familia donde no importa si uno esta de un lado o del otro, aqui somos todos iguales, y creo que para este momento es lo mas importante que puede tener una sociedad, wue todos estemos tirando para un mismo lado, que estemos todos juntos, que todos tenemos que aprender más que hablar a escucharnos para tratar que el otro pueda contarnos lo que siente y lo que piensa, estas es nuestra forma de trabajar durante estos años, hay gente nueva, gente que se va renovando y otra que viene de cuando iniciamos, pero siempre hemos tenido la misma actitud, la misma transparencia y la mismas ganas de trabajar, estoy convencido de que cada uno en esta epoca comienza a hacer un valance de lo que se hizo y lo que falta por hacer, tengan el convencimietno que yo en mi caso de particular y todo mi equipo de trabajo estamos a disposicion y lo vamos a estar, verlos a todos aqui solo quiero agradecerles, nos hemos caracterizado por una forma de trabajo, lo fundamental es ser parte de un proyecto y de una idea que siempre debe llegar a todos lados con la mimsa humildad y trabajo, les deseo que terminen de la mejor manera este año y ojala que el proximo año sea mejor, nos va a presentar muchos desafios pero nos van a encontrar en el lugar que ustedes se imaginan, trabajando, apoyando para que cada uno de nuestras pueblos tenga mejores servicios, quiero una provincia que siga creciendo y se siga desarrollando y una Argentina que salga de este letargo de una manera u otra, muchisimas gracias a todos por estar”.

También fueron reconocidos por sus trayectorias los periodistas Marilú Colautti quien cumplió 50 años de carrera y Victor Húgo Fux en el 53° aniversario de carrera, ambos muy reconocidos en la región con trayectorias intachables informando en diversos ámbitos a la región.