En horas de la siesta, en las instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, la Cámara de Agencias de Viajes y Turismo de Rafaela y la Región (CAVyTRR), junto con funcionarios provinciales y municipales comenzaron a trabajar en un plan para controlar la venta ilegal en el rubro.

Así lo adelantó Agustín Aresse, presidente de la CAVyTRR, quien recibió a Alejandra Mahieu, de la secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela y a dos funcionarias de la Provincia: Graciela Cuayatti, subdirectora de la Dirección General de Turismo de Santa Fe, y de Ma. Belén Ríos Ortiz, jefa de la División de Fiscalización de este organismo.

La intención es comenzar a diagramar un plan de trabajo que permita avanzar, no sólo en el control de la venta ilegal de viajes, sino también hacerlo sobre las agencias habilitadas. También, trabajar sobre una campaña de concientización hacia la ciudadanía, con la intención de darle información para tomar mejores decisiones.

Las funcionarias indicaron que “esto es habitual en toda la provincia. El que vende un servicio turístico desde su casa, lo vende. Pero la agencia de turismo no solo hace el paquete, sino que le da garantías. Puede que le salga bien. Pero si tiene algún problema, no hay lugar para reclamar”, comentó.

“Cuando uno vende turismo, uno vende ilusión. Cuando uno viaja, siempre piensa que le va a ir bien. De hecho, nadie pone un paraguas en la valija. Una agencia de viajes puede tener problema. Pero es más seguro hacerlo por allí”.

Satisfacción por la FIT y el Circuito Turístico Regional

Aresse también marcó que “la experiencia fue buenísima” haciendo alusión a la Feria Internacional de Turismo (FIT). “La ciudad está tomando protagonismo a nivel provincial y nacional con fines turísticos. La gente que pasó por el stand se mostró muy interesada”.

Agregó que “fuimos con la idea de hacer experiencia y ver cómo encarar las cosas a futuro. Sin embargo, volvimos sorprendidos: impactaron mucho las imágenes que llevamos en las rondas de negocios. Y nos terminó de convencer de que sí somos una propuesta de destino turístico. Que eso de que las estadísticas marcaban de nuevas opciones, vivir experiencias distintas era cierto”.

“Cuando mostramos las imágenes de los grupos en la parte rural, transitando con los autos antiguos en el óvalo, verles las caras, compartirles recuerdos y vivencia de la gente más grande, mostrarle un parque industrial urbanizado (que no existe en el país), quedaron sorprendidos. Se generaron contactos para un nuevo viaje en marzo del año que viene”, describió.

Igual satisfacción mostró por los resultados del primer Circuito Turístico Regional, que se puso en marcha el 3,4 y 5 de diciembre, con un recorrido por Moises Ville, Rafaela y Ramona. “Los visitantes fueron de Santa Fe, Paraná y San Justo. No conocían Rafaela. Y realmente se fueron sorprendidos. Nosotros estamos en un lugar central: a pocos kilómetros tenemos distintos circuitos turísticos: la parte rural de Ramona, el circuito de los Masones en Zenón Pereyra, la parte cultural en Moises Ville, Esperanza, San Carlos.... y se siguen sumando más. Trabajando en conjunto con todas las instituciones, y se van a tener cada vez mejores resultados”.

¿Habrá alguna “temporada alta” para Rafaela? “No somos un destino turístico de temporada, como una playa. Acá tenemos que aprovechar una tendencia que es que la gente sale poco tiempo, muchas veces. Ya no se toman 2 o tres semanas de vacaciones juntas, sino que se van de viaje los fines de semana largo, por ejemplo. Entonces, hay destinos de cercanías. Ahí donde tenemos un nicho muy importante para explotar”. Y agregó “el turismo de eventos, que no estuvo explotado correctamente hasta ahora”.