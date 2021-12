En el mediodía de este martes, un grupo reducido de docentes se acercó a la sede rafaelina del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social de Santa Fe (IAPOS) para saber el estado del reclamo iniciado por 600 afiliados, en el marco del corte total de las prestaciones hacia los afiliados. No solo no fueron atendidos, sino que las puertas siempre se mantuvieron cerradas. Sólo se abrió en una oportunidad: para que un agente de policía entregue un comunicado de prensa a lo manifestantes.

Hugo Acuña, maestro de la agrupación “4 de abril”, adelantó que este miércoles se presentarán ante la Defensoría del Pueblo, para hacer una presentación, ante lo que consideran una violación a un derecho humano básico, como es la salud.

El pasado 29 de noviembre habían presentado una nota, en donde reclamaban una reunión, por la mala prestación de los servicios. Esa carta tenía la firma de 600 afiliados.

“El jueves pasado vinimos por la respuesta. Nunca nos atendieron. Sólo nos dieron un número de expediente. Después, vino el corte. Ahora, pedimos la restitución urgente de todos los servicios”, dijo Anahí Zenklusen.

El lunes, AMSAFE provincial hizo una presentación ante el Ministerio de Trabajo haciendo alusión a la situación del Departamento Castellanos, aludiendo a la situación del IAPOS, referido a la paritaria. Pero ahí solo se habló de la situación del sur de la provincia, en particular, de odontología. “En la última asamblea del departamento Castellanos, se había planteado la necesidad de que se exponga la situación departamental. Todo esto es la crónica de una muerte anunciada. Nos desayunamos que ahora recién se pone al corriente el Ministerio de Trabajo, cuando lo habíamos planteado para que se lleve la cuestión a nivel provincial”, remarcó Acuña.

Cuando en el mediodía de este martes, llegaron al lugar, avisaron que querían ser recibidos. Y pese a que aún quedaba media hora de atención al público, las puertas se cerraron con llave.

El comunicado presentado, como única respuesta al reclamo. Foto: Vía Rafaela

“Luego, después de un rato, nos dieron un comunicado del Director del IAPOS. Ahí se lavaron las manos: que la culpa es de la gerenciadora, que están al día. Cosa que no es así. Sin embargo, también sabemos de los negocios de la salud. Pero la salud no es una mercancía. Nuestra salud no se negocia”, dijo Acuña y agregó: “Es muy grave lo que está pasando: estamos sin cobertura. De ningún tipo”.

A Defensoría del Pueblo

Este miércoles, a las 8, irán a Defensoría del Pueblo. “Creemos que es el lugar para que nos represente, porque debe ser interpelada desde lo legal. Vamos a apelar por todos los mecanismo posibles. Nos estamos asesorando legalmente”, agregó.

“Si no lo hacemos ahora el Diciembre, en Enero no encontramos a nadie en IAPOS. Es lamentable. Por eso nuestro apuro”, terminó.