Adrián Oesquer: “hubo 18.000 compañeros que no están de acuerdo con el gobierno, como dice Pullaro”

En la mañana de este lunes, el secretario general de AMSAFE Castellanos, Adrián Oesquer, encabezó una conferencia de prensa en donde detalló la propuesta salarial del Gobierno provincial del 5% trimestral, que fue rechazada en una asamblea provincial el viernes pasado y que llevó a un paro de 24 horas en esta jornada convocado por la CTERA.

Admitió que “Tenemos divergencias” cuando fue consultado respecto del nivel de adhesión al paro. Dicho de otra forma, los docentes fueron a las escuelas. Aunque, con disconformidad con la propuesta salarial. Pero el “presentismo” o como se llama “Asistencia perfecta”, representa mucho en su sueldo completo, sin permitirse la posibilidad de realizar una medida de fuerza.

“Hay 14 provincias que están en conflicto y estamos pidiendo una paritaria nacional. El salario básico en la Argentina es de 450.000 pesos de los docentes. En Santa Fe es un poco más alto. Un maestro de grado en Santa Fe está ganando 633.000 pesos sin antigüedad. Y muchas veces, son sostén de familia. Si alquilan, todo se le va en pagar eso”, dijo Oesquer.

“Seguimos reclamando la restitución del FONID, que iban a los bolsillos de los docentes. Hoy, actualizado, sería unos 100.000 pesos. También reclamamos mayor financiamiento educativo”, agregó.

La hora extra que se suma a partir de este año (y que hace que los chicos entren antes y salgan después) no es asignada por escalafón. Esto también afecta al SADOP (incluso, todas las horas en su caso) y es por ello que se sumaron representantes de los privados en la conferencia de prensa.

“Hay 18.000 compañeros que han votado en la Asamblea Provincial del viernes pasado por el rechazo de la propuesta salarial. O sea, no están todos de acuerdo con el gobierno provincial como dice el Gobernador en los medios. Los que hoy no adhieren a la medida de fuerza, entendemos que lo hacen por el apriete del gobierno, porque el jueves, antes del paro, había cursado una información para que hagan una declaración jurada”, dijo.

La línea de abajo marca los aumentos salariales y la de arriba, los incrementos inflacionarios

A través de un gráfico, indicó que, a diferencia de lo que sostiene el gobierno nacional, los aumentos salariales no le ganaron a la inflación. Las paritarias, en muchas oportunidades, fueron cerradas por decreto. “Creo que es lo que va a ocurrir nuevamente”, anticipó Oesquer.

“Esa es una razón por la cual los compañeros no se pliegan a las medidas de fuerza. Porque, además, se le suma el presentismo, al que rechazamos y pedimos su derogación. Ellos llaman premio a la asistencia, pero hay muchos cargos que no son alcanzados por ello. Esto implica el no cuidado de la salud del trabajador, porque va a la escuela incluso enfermo”, añadió.