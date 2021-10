Este jueves, el intendente Luis Castellano estuvo presente en el Acto de Colación de Egresados de Residencias y Concurrencias del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, promociones 2020 y 2021.

El mandatario local estuvo junto al director del Hospital, Diego Lanzotti; la directora regional de Salud Rafaela, Eter Senn; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; y el subsecretario de Salud, Martín Racca.

La celebración se concretó en uno de los espacios al aire libre que posee el Hospital. Allí, 11 médicas y médicos recibieron el reconocimiento a su formación y, especialmente, a su destacada participación durante la pandemia.

Durante el desarrollo del acto, Luis Castellano dijo: “Para mí es un gusto compartir en este momento con los y las residentes en este lugar tan trascendente y simbólico. Tal vez, dos años atrás no nos hubiésemos imaginado que tendríamos el paso arrasador de una pandemia, que nos hubiese tocado estar en este sitio, en ese momento y a esa hora, y que quienes se encontraban como concurrentes tendrían que hacer sus prácticas justamente en el instante en el que se produjo este suceso mundial”.

“Todo lo que han vivido estos nuevos médicos y médicas lo van a ver en perspectiva cuando pase el tiempo y se lo contarán a sus hijos y nietos”, expresó Castellano y agregó: “Quiero agradecer al director del Hospital Jaime Ferré, Diego Lanzotti, y al enorme equipo con quienes los y las residentes trabajaron. Hemos combinado esfuerzos locales y provinciales, en donde el gobernador Omar Perotti decidió hacer una inversión histórica para que este Hospital tenga lo que jamás en su historia tuvo y nosotros, como Municipio, pusimos una cantidad de recurso humano al servicio de un trabajo en equipo como jamás nos hubiéramos imaginado disponer”.

“Si todo eso no se hubiese amalgamado con un equipo que tenía como prioridad el amor por la vida, no hubiera sido posible sacar adelante la situación. Hoy, podemos decir que en Rafaela y la región no hubo ninguna persona que no haya sido atendida como se lo merecía. Eso, de corazón, se los agradezco”, concluyó el intendente.

Humanidad, solidaridad y salud pública

Por su parte, Martín Racca señaló: “En general, a los médicos nos cuesta hablar desde lo lingüístico y desde el corazón, la emoción y el sentimiento, pero hoy no se pudo controlar. Brotó. Se notó. Estos son compañeros médicos que lograron terminar su especialidad y, en el medio de ese cursado, les tocó la pandemia. No es un dato menor. Todo lo planificado y programado se echó por la borda para estar presentes cuando se los necesitó. Trabajaron en cosas que no les tocaba por currículo. Lo hicieron. La humanidad y la solidaridad son las claves de la formación de los nuevos médicos”.

Consultado sobre el lugar que ocupa la salud pública, a partir de la pandemia, Racca dijo: “El Hospital ha brindado atención como si fuese salud comunitaria. Es una salud para todo el mundo, de calidad y gratuita. La gente no quería venir al hospital porque entendía que era medicina para pobres y quedó demostrado que no. Hoy hay médicos que prefieren trabajar en la salud pública. Hay un profundo compromiso social”.

Continuidad en la salud pública

Por su parte, Diego Lanzotti manifestó: “Esta es una etapa muy importante dentro de la carrera de médicos. Ahora, llega una nueva en donde, espero, redunde en beneficio de cada uno y de la salud pública porque la mayoría de estos egresados continuarán en la salud pública y eso me causa un doble orgullo porque conozco sus capacidades y creo que no deben alejarse de esa línea. El aporte de estos nuevos médicos, más un residente que mañana comenzará en terapia intensiva, hará que esta hospital crezca”.

Mensaje de la ministra de Salud

Asimismo, la ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, envió un mensaje virtual a las y los nuevos médicos: “Para mí este acto de colación no es de un grupo de médicos y médicas, sino de personas que estuvieron al frente de esta pandemia histórica que nos interpeló de manera ética, moral y estas personas estuvieron a la altura y mucho más. Han puesto vida, pasión, conocimiento, pero, por sobre todas las cosas, pusieron el corazón para atender a cada una de las personas. Quiero agradecerles y que sepan que han pasado a la historia, no solo por la colación de grado, el fin de sus residencias y concurrencias, sino porque son héroes de esta pandemia. En perspectiva, el trabajo ha sido titánico y se verá con el paso de los años”.

Nuevas y nuevos especialistas

Las y los egresados mostraron su alegría y emoción por haber concluido con su etapa de formación.

En ese marco, recibieron el reconocimiento y presentes recordatorios por parte de las autoridades provinciales, locales y del Hospital “Doctor Jaime Ferré”.

Ellas y ellos son: María Luz Méndez y Andrea Orozco (Residencia de Tocoginecología); Valentina Capovila, María Belén Salvatierra, Gustavo Haller, Patricia Olguín y Guillermo Bima (Residencia de Clínica Médica); Agostina Acosta y María Magdalena Baralle (Residencia de Medicina General); Anabela Rosso y Arceli Harumi Koyama Kakazu (Residencia de Pediatría).

Finalizado el acto expresaron sus sensaciones.

María Luz Méndez: “Estoy muy feliz por haber llegado a este día y por haber vivido esta experiencia junto a todo el personal que compartió cuatro años conmigo. Los últimos dos años tuvimos que sacrificar un poco nuestra formación para pasar a atender pacientes COVID, una experiencia totalmente nueva y desconocida. Fue una situación difícil a la que le pusimos el cuerpo y pudimos sacarla adelante”.

Patricia Olguín: “Estoy muy agradecida con todo el Hospital Jaime Ferré. Yo voy a seguir en el ámbito público, haciendo guardias en el 107. Los últimos dos años fueron muy difíciles por la pandemia y por todo lo que nos tocó atravesar. De hecho, hemos tenido que atender a familiares de algunos compañeros, siempre con esfuerzo y sin bajar los brazos”.

Guillermo Bima: “Fueron tres años transcurridos en este hospital y voy a continuar con Neumonología en el Hospital Cullen de Santa Fe. Nos ha tocado en el último tiempo algo muy nuevo como lo es la pandemia. Fue inesperado. Por momentos sentía que no daba más. Llegaba a casa y lo único que quería era dormir. Nuestra única realidad era llegar al hospital y ver pacientes pidiendo oxígeno. Era fuerte y triste a la vez. Con el apoyo que nos dimos entre nosotros pudimos afrontar esos momentos”.

Anabela Rosso: “Me recibí de pediatra y voy a ser jefa de Residentes. La experiencia de trabajar en pandemia fue muy duro, pero rescato que lo hicimos en equipo, unidos y eso se lo debemos al servicio”.

También estuvieron en el acto el coordinador del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107, Emilio Scarinci; el coordinador de Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), Nicolás Bonafede; la presidenta de la Comisión Ejecutiva del SAMCo, Melina Engler, miembros del Comité de Docencia e Investigación del Hospital, jefes y personal de los servicios del Hospital y centros de salud, el presidente de la Asociación Médica del Departamento Castellanos, Daniel Marfort; la concejala, Brenda Vimo, entre otros.