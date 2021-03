Magali es una vecina de la localidad de Villa Arias. En el 2020 para tener un ingreso económico y poder trabajar, arregló un carrito para vender cubanitos y lo puso en la vereda. Hace un día aproximadamente, ”fue intimada por el Municipio de Coronel Rosales para sacarlo o se lo van a secuestrar”, según manifestó la Joven.

La Municipalidad intimó a Magali para que saque el carrito Vía Punta Alta

En la esquina de Miguel Cané y Nicaragua, se puede observar un carrito naranja que ocupa muy poco espacio en una vereda.

Magali le manifestó a Vía, “es mi único ingreso económico y no puedo habilitarlo al carrito porque no tengo el dinero para hacerlo. Necesito que me dejen trabajar. Por un problema con una sola vecina se metieron con mi fuente laboral”.

Además agregó, “La municipalidad se acercó el lunes, nos hizo un acta de infracción y nos dio un plazo de 48 horas para retirarlo. El carrito no ocupa casi nada de espacio y yo mantengo el pasto corto. Los vecinos pueden pasar sin dificultades. No sé que más hacer para que me dejen trabajar. Necesito que me escuchen”.