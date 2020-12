Este lunes 7 de diciembre se llevó a cabo en la parroquia San Pablo a las 19 hs. con una reducida participación de fieles, las confirmaciones. La misa fue presidida por Monseñor Jorge Wagner, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Bahía Blanca.

Monseñor Jorge Wagner Vía Punta Alta

La ceremonia religiosa se transmitió vía online para aquellos que no pudieron asistir por el protocolo de la pandemia. Está en vigencia que hasta 50 personas pueden ingresar a los templos.

Un grupo de adolescentes en manos del matrimonio Miranda hizo su formación durante dos años.

El matrimonio Miranda junto a los confirmados Vía Punta Alta

Monseñor Jorge Wagner manifestó al finalizar, “recién cantábamos no tengan miedo, no tengan miedo en la vida porque tienen esta compañía segura y firme del Espíritu Santo. Recién escuchábamos en algunas oraciones, Espíritu Santo paráclito, esa palabra significa abogado o defensor, tienen un buen abogado, el Espíritu Santo. El camino de la fe no se puede vivir solo, traten de no cortarse solos”.

¿Qué es el Sacramento de la Confirmación?

El sacramento de la Confirmación es uno de los tres sacramentos de iniciación cristiana. La misma palabra, Confirmación que significa afirmar o consolidar, nos dice mucho. En este sacramento se fortalece y se completa la obra del Bautismo. Por este sacramento, el bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo. Se logra un arraigo más profundo a la filiación divina, se une más íntimamente con la Iglesia, fortaleciéndose para ser testigo de Jesucristo, de palabra y obra. Por él es capaz de defender su fe y de transmitirla. A partir de la Confirmación nos convertimos en cristianos maduros y podremos llevar una vida cristiana más perfecta, más activa. Es el sacramento de la madurez cristiana y que nos hace capaces de ser testigos de Cristo. (Fuente: Catholic.Net)