Una puntaltense Auxiliar de la Educación necesita ayuda para no perder la vista

IOMA cubre la droga pero no la colocación de las inyecciones oculares, que sale 340 mil pesos en total. Soledad vende rifas para ayudar a su mamá y publicó, “yo aguanto que la gente me cuestione el si está bien o no lo que estoy haciendo para juntar la plata, pero me canso, si supieran que cuando uno trabajó toda la vida pedir da vergüenza, gente si hice las rifas es porque no tengo otra manera”. Más información acá.