Testimonio de una familia puntaltense sobre el Síndrome de Tourette

El pasado 7 de junio, Día de la Concientización del Síndrome de Tourette, Rosaura contó cómo fue descubriendo el trastorno neurológico de Facundo, su hijo. La familia puntaltense dio su testimonio para concientizar.

El síndrome de Gilles de la Tourette (síndrome de Tourette o ST) es un trastorno neurológico que se manifiesta primero en la infancia o en la adolescencia.

Rosaura, una joven mamá de un niño de diez años con Síndrome de Tourette, conversó con Javier Nuñez y contó más sobre ésta condición. Facundo es el sobrino del locutor de Fm del Mar (100.1).

“Recordando cuáles fueron los primeros comportamientos llamativos de Facu, me remonto al año 2018 relacionándolo directamente con la noticia del momento, que era el operativo de búsqueda del Submarino San Juan y el trabajo de mí esposo: personal militar afectado a las tareas de rescate” comienza a explicar Rosaura.

“Estaba todo un país preocupado. Facundo también veía y escuchaba las noticias, sabiendo que su papá estaba ahí. Con cuatro años la emoción fue muy fuerte y dejó sus marcas. Siendo muy chiquito, notaba que su mundo no era de juegos y de risas, normales a esa edad. Él tenía miedo y mucha angustia. No me olvido que tratando de buscar actividades que lo distraigan, estábamos mirando una de sus películas favoritas y vi que Facu parpadeaba seguido y se movía llamativamente, desde ahí empecé a observarlo y esto sucedía en otras ocasiones, por eso consulté al pediatra y me derivó a un oftalmólogo. Comúnmente se relacionan los primeros síntomas del Tourette con molestias en los ojos. Todos los controles daban perfectos, pero él continuaba teniendo éstas conductas”, agregó.

“Con el tiempo y la orientación de los médicos, fuimos considerando al Síndrome de Tourette entre las posibilidades de determinar lo que le pasaba a mí hijo. Empezamos a hacer estudios más precisos con neurólogos, realizamos resonancias y hasta análisis del comportamiento en el sueño”.

“Todos los días tengo el difícil compromiso de hacerle más fácil la vida a Facundo y más allá del Síndrome de Tourette y todas las complicaciones, sé que mi hijo, cuando sea grande va a poder ser lo que quiera y sueña”.