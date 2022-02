A pesar de la multiplicidad de victimas, el Fiscal y la querella solicitaron el mínimo de la pena. El hecho dejó como saldo el choque de tres vehículos y el fallecimiento de siete personas.

El Fiscal Cristian Aguilar y el abogado de la querella (que representa a las victimas), solicitaron este jueves al mediodía que se impongan 3 años de prisión de ejecución condicional para Roberto Cedeño. Este último está acusado de causar una tragedia vial en ruta 22, cerca de Algarrobo. En el siniestro fallecieron siete personas, en diciembre del 2019.

El veredicto se conocerá el jueves 3 de marzo, a las 12 hs, en el Juzgado Correccional 3, que preside la Dra. Susana Amelia González La Riva.

Según la causa, que comenzó a debatirse el pasado día 17 de febrero en el Juzgado Correccional Nº3, en el lugar chocaron de frente un Renault Sandero y una camioneta Chevrolet S10, que previamente había sido impactada por una Peugeot Partner, y que conducía el acusado.

El conductor del Renault, identificado como Víctor Hugo Susi (43 años), y sus acompañantes Claudia Gabriela Rosales (44) y una nena de 9 años fallecieron por el fuerte impacto, todos oriundos de Lincoln.

En tanto, los ocupantes de la camioneta, oriundos de Algarrobo, también murieron producto del choque. El conductor fue identificado como Cristian Luján (35), quien iba acompañado por Patricia Acosta (36) y dos nenas de 14 y 6 años.

Accidente con 7 muertos en la ruta 22 Foto: Canal Siete

El puntaltense Roberto Cedeño, el conductor de la Peugeot Partner que habría ocasionado el fatal accidente declaró horas más tarde ante el fiscal Cristian Aguilar. En su testimonio, Cedeño mencionó que “fue previamente encadilado” y que “no vio la camioneta” Chevrolet S10, la cual se terminó cruzando sobre el asfalto y fue embestida por la Renault Sandero en el kilómetro 788 de la mencionada ruta.

La defensa de Cedeño ( Doctores Tapia y Jara) solicitaron su absolución fundada en que Cedeño, a bordo de una Peugeot Partner, no tuvo exceso de velocidad, ni imprudencia, no hubo impericia, no hubo falta del deber del cuidado. Además se basaron en pericias e informes, que refirieron el estado de la camioneta S10, cuyas luces tenían exceso de tierra y óxido, no había visibilidad prudente, eso produce que la S10, tras chocar con la Partner, invada carril contrario y embista al Renault. Además no se pudo saber si tenia cintas refractarias y la capacidad estaba excedida.

Fuente: Canal Siete/Vía