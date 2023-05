El intendente Mariano Uset encabezó hoy el acto por el 213 aniversario de la Revolución de Mayo, en la Plaza Belgrano. Acompañaron al jefe comunal integrantes de su gabinete, la diputada provincial Abigaíl Gómez, y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Aramayo, además autoridades provinciales, de la Armada y representantes de las distintas instituciones del distrito.

Luego de la entonación del Himno Nacional y el Himno a Punta Alta, el intendente afirmó: “Tal vez no diga una novedad, pero hoy celebramos el inicio de nuestro país libre e independiente, pese a que hoy en la Plaza de Mayo, lejos de esto, se festeje cualquier otra cosa”.

Se realizó el acto por el 213° aniversario de la Revolución de Mayo Foto: Prensa

“En las paredes de un Cabildo, al que hoy le darán la espalda, Mariano Moreno se sigue haciendo escuchar, repitiendo una y otra vez que ´si el gobierno huye al trabajo, si conserva la alianza con la corrupción y con el desorden, seguirá traicionando las justas esperanzas del pueblo, siendo así indigno a lo que el pueblo encomendó en sus manos´”, agregó.

“Hoy en la Plaza de Mayo, con la Casa Rosada ahí escondida y de espaldas al cabildo, se celebra no sé qué otras cosas. Hagámonos a la idea que hoy los diarios, la tele, la radio van a hablar de lo que no es”. dijo Uset.

“Por eso esta mañana, desde esta plaza, y en nombre de la mayoría de los vecinos, no tengo la menor duda, voy a hacer referencia y recordar lo que hoy corresponde recordar, una vez más, los 213 años de nuestro primer gobierno patrio”, añadió.

Para concluir, el intendente remarcó que “hoy en la Plaza de Mayo, no tendremos nuestro 25 de mayo de 1810, lejos de este significado y festejando cualquier otra cosa, escondiendo a nuestra autoridad presidencial, escondiendo la Casa Rosada y de espaldas al Cabildo, en cuyas paredes no tengo la menor duda que si prestamos atención, se seguirán oyendo las palabras de Moreno, tal vez la multitud de la plaza no permita oírlas, pero esas palabras están”.

Para cerrar la jornada de celebración, se llevó a cabo el tradicional baile del pericón Nacional, a cargo de peñas folklóricas del distrito, y se repartieron chocolate caliente y tortas fritas elaboradas por los abuelos y personal del Hogar Municipal del Anciano.