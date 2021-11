Finalmente la ambulancia de Pehuen Co que generó cruces entre diferentes sectores de la política local se fue. Así lo hizo saber el intendente Mariano Uset desde su cuenta de Twitter.

El Jefe Comunal citó en su publicación una de Rodrigo Sartori principal referente del Frente de Todos en Coronel Rosales.

“Y se fue nomás. Nos llamaron patéticos por resistir que Provincia se lleve una ambulancia de Pehuen Co. Nos llamaron mentirosos porque la ambulancia no se iba de Pehuen Co. La ambulancia se la acaban de llevar. ¿Vos cómo los llamarías?”, escribió Uset.

Sartori el 22 de octubre había afirmado: “Acabo de comunicarme con el Director Asociado de Región Sanitaria 1 Lauriano Alimenti quién me confirmó que la ambulancia de la Provincia que está en Pehuen-có, seguirá ahí”.

Además manifestó en esa oportunidad que el Intendente “ha usado de manera irresponsable este tema”.

En aquel entonces el concejal del Frente de Todos desmintió las versiones que circularon desde mediados de la presente semana y aclaró que la ambulancia en cuestión no pertenece a la Provincia de Buenos Aires, afirmación que va en sentido contrario a lo comunicado por el Municipio en el mes de julio cuando anunció la incorporación de dicha unidad y acusado de “patético” al secretario de Salud Carlos Gabbarini.