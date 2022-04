Después de la suspensión de dos años por la pandemia, las comunidades católicas vuelven a preparar para ofrecerle a los puntaltenses, la pasión de Cristo en el viernes Santo, a través del tradicional Vía Crucis viviente . Se necesitan más de 60 personas para cada rol en las escenas, desde soldados romanos, hasta los Apóstoles o mujeres de la época. El pasado domingo se llevó a cabo el primer ensayo y fue poca la participación, lo que hace peligrar el evento religioso.

El próximo domingo 10 de abril a las 16 hs en calle Rivadavia al 500 (frente a la Parroquia María Auxiliadora) llevarán a cabo otro ensayo.

Invitan a cualquier ciudadano que quiera sumarse a vivir algo distinto. Los principales personajes tienen la ropa asegurada. Se cumplen más de 20 años de esta iniciativa por las calles de nuestra ciudad.

“Teníamos que ensayar el domingo pasado para el Vía Crucis viviente pero éramos muy pocos así que no pudimos. Las personas que estábamos coordinamos que el domingo que viene a las 16 hs. intentaríamos nuevamente ensayar, pero no nos queda mucho tiempo, así que si no podemos juntar 60 personas lo vamos a tener que suspender ”, manifestó el diácono José Nievas.