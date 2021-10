La relación entre el Departamento Ejecutivo que conduce Mariano Uset y el Sindicato de Trabajadores Municipales que lidera Marcelo Sottile, está rota hace tiempo y no tiene retorno.

La mañana del martes tuvo un nuevo capítulo, que lejos de acercar posiciones, tensa más el ambiente.

Ante el paro de actividades que comenzó el día lunes y se extenderá hasta las 5 horas del jueves, el Municipio contrató personal para hacer la limpieza en el Hospital Municipal Eva Perón de manera excepcional.

Esta situación molestó a la conducción gremial que advirtió a la persona contratada que desista de realizar su actividad. La intervención de autoridades de Salud generó un clima de tensión que derivó en la intervención de la Policía Comunal.

“Discutimos y tuve que dar aviso a la policía para que se garantice la libertad de trabajo de la gente que quería trabajar en el Hospital, y que el gremio no dejaba que lo hagan”, contó el secretario de Salud, Carlos Gabbarini a Radio Rosales.

“El servicio de limpieza es clave, el quirófano está funcionando, los pacientes están internados. Las infecciones intrahospitalarias existen, y Sottile me discutía lo que eran. Hasta el propio personal del Hospital intervino para explicar que la limpieza es importante”, concluyó.

Por su parte Marcelo Sottile en Radio Mega dio su versión: “No estamos en contra que haya una persona limpiando, pero sí que no se lo contrate como corresponde, con un contrato municipal, no a través de una empresa privada”.

“No vamos a permitir que una empresa privada ingrese a los servicios municipales”, agregó.

“Siempre garantizamos las guardias mínimas, pero parece que este gobierno no respeta el derecho a huelga y siempre va en contra de los trabajadores”, finalizó.